Suwerenna Polska proponuje sejmową uchwałę w sprawie niezgody na Fit for 55

Suwerenna Polska zaproponuje sejmową uchwałę o niezgodzie na nakładanie obciążeń takich jak wydatki związane z transformacją energetyczną i pakietem Fit for 55 inaczej niż w drodze jednomyślności w UE – powiedział wiceminister sprawiedliwości, poseł SP Sebastian Kaleta.

Wyraził nadzieję, że premier Mateusz Morawiecki i PiS poprą projekt uchwały i włączą się w prace nad nim.

"Zaproponujemy uchwałę Sejmu, która będzie jasno wskazywała, że polski Sejm nie zgadza się na to, żeby decyzje w sprawach dotyczących tak gigantycznych obciążeń fiskalnych dla Polski były podejmowane ponad głową Polaków, niezgodnie z unijnymi traktatami" - powiedział Kaleta we wtorek na konferencji prasowej.

"Mamy nadzieję, że również PiS, premier Mateusz Morawicki projekt uchwały poprą, a być może włącza się również w konsultacje treści tej uchwały, zanim ją złożymy" - dodał.

Według Kalety, "UE przy uchwalaniu pakietu Fit for 55 okradła Polskę z weta", ponieważ "premier Morawicki nie zablokował konkluzji szczytu (Rady Europejskiej) w grudniu 2020 roku". Poseł powołał się na "analizy ekspertów" na temat kosztów wprowadzenia reformy i powtórzył, że "według raportu Pekao SA to 190 miliardów do 2030 roku - 300 zł miesięcznie na obywatela".

Zdaniem innego polityka SP, wiceministra aktywów państwowych Jana Kanthaka, Fit for 55 to "pakiet biedy". Zapewnił że SP jest za transformacją energetyczną, ale taką, która będzie "przeprowadzana z głową, a nie w imię ideologicznej doktryny (wiceprzewodniczącego KE) Fransa Timmermansa.

W poniedziałek prezes SP, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zaproponował premierowi - jak mówił - "merytoryczną, poważną debatę, jak odejść od narzuconych przez UE zobowiązań z 2020 roku". "Będziemy go w tym popierać" - zadeklarował.

Według rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera właściwym miejscem na taką debatę będzie posiedzenie Rady Ministrów. Dodał, że prezentując sprawę pakietu klimatycznego prezes SP "stawia nieprawdziwa tezę". "My w roku 2020 na szczycie (Rady Europejskiej) nie omawialiśmy przyjęcia pakietu Fit for 55. Rozporządzeniami i dyrektywami w tym zakresie zajmuje się Rada Unii Europejskiej, to są ministrowie, a nie szefowie rządów; w Radzie UE niestety obowiązuje większość kwalifikowana" - powiedział Müller.

Pakiet Fit for 55 to zbiór dyrektyw i rozporządzeń zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z 1990 r. i do osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.