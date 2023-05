Suwerenna Polska wnioskuje do Prokuratora Generalnego o skargę konstytucyjną ws. izb lekarskich

Składamy wniosek do Prokuratora Generalnego, by skierował skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania przepisów dotyczących izb lekarskich - poinformowała w czwartek w Sejmie posłanka Suwerennej Polski Anna Siarkowska.

"Dzisiaj, w imieniu całego Zespołu parlamantarnego ds. funkcjonowania izb lekarskich, chcieliśmy złożyć wniosek do Prokuratora Generalnego o to, aby wystąpił ze skargą konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tych przepisów, które dzisiaj regulują funkcjonowanie izb lekarskich" - poinformowała na konferencji prasowej w Sejmie Siarkowska.

Zasadnicze problemy, na które wskazuje SP, to m.in. obligatoryjna przynależność do izb lekarskich oraz represyjność przepisów określających działalność izb lekarskich.

"Przepisy, które dziś funkcjonują i regulują działalność izb lekarskich, są bardzo represyjne, m.in. funkcjonuje artykuł kodeksu etyki lekarskiej, który pozwala na karanie lekarzy za tzw. postawy antyzdrowotne. Skutkiem tego jest bardzo duża uznaniowość po stronie izb lekarskich co do tego, czym są takie postawy antyzdrowotne. Bo mogą to być już nie tylko opinie wydawane przez lekarzy na temat np. procedur stosowanych w sytuacjach zagrożenia epidemicznego. Ale również o postawach antyzdrowotnych możemy powiedzieć, kiedy lekarz pali papierosy, nadużywa alkoholu czy jedzenia" - powiedziała Siarkowska.

Jej zdaniem "to bardzo płynny zapis, co w sytuacji braku odpowiedniego nadzoru nad izbami i sądami lekarskimi ze strony organów władz publicznych skutkuje właśnie sytuacją, z którą dzisiaj mamy do czynienia".

SP podkreśla, że izby lekarskie mają bowiem prawo odbierać prawo do wykonywania zawodu lekarzom, a odwołanie od tej decyzji leży dopiero w gestii na poziomie Sądu Najwyższego.

"Prokuratura również dostrzega problem, dlatego - na wniosek lekarzy, którzy dzisiaj sądzeni są w pokazowych procesach, przed sądami lekarskimi, przez swoich kolegów (...) - objęła te postępowania swoim nadzorem" - powiedziała Siarkowska. "Chcemy, żeby te elementy zbadał Trybunał Konstytucyjny, stąd wniosek do Prokuratora Generalnego, by skierował skargę konstytucyjną do TK w tej sprawie" - podsumowała.