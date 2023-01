Świadkowie Jehowy wspominają ofiary czasu Holokaustu

W nazistowskich obozach koncentracyjnych przebywało ok. 4,2 tys. Świadków Jehowy. Szacuje się, że życie straciło ok. 1,6 tys. członków tej religijnej wspólnoty, z których blisko 550 zamordowano w egzekucjach – przypominają Świadkowie Jehowy w przeddzień Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W piątek minie 78 lat od wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. 27 stycznia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym roku przyjęte przez ONZ przewodnie hasło obchodów to "Dom i przynależność". Ma ono podkreślać człowieczeństwo ofiar i ocalałych z Holokaustu, którym sprawcy odebrali ich domy, a także poczucie przynależności.

Jak wynika z opracowania przekazanego w czwartek PAP przez rzecznika Świadków Jehowy na Śląsku i w Małopolsce Piotra Jarząbka, Świadkowie Jehowy byli wśród pierwszych więźniów obozu Auschwitz, zaś w ciągu pięciu lat jego działania trafiło tam co najmniej 387 członków tej wspólnoty. Co najmniej 152 (blisko 40 proc.) z nich zginęło w obozie.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała zarazem sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

Według danych przekazanych w czwartek przez Świadków Jehowy, spośród ok. 35 tys. członków tej wspólnoty w okupowanej przez nazistów Europie, ponad jedna trzecia doznała bezpośrednich prześladowań.

Jak podano, około 4,2 tys. osób wysłano do nazistowskich obozów koncentracyjnych, gdzie otrzymali unikatowy symbol - fioletowy trójkąt. Ok. 1,6 tys. osób zostało zgładzonych - wśród nich 548 przez egzekucje (np. pluton egzekucyjny lub ścięcie), w tym co najmniej 39 nieletnich. Setki dzieci Świadków Jehowy zostały zabrane ze swoich rodzin do nazistowskich domów dziecka lub poprawczaków.

"Świadkowie Jehowy, byli jedyną grupą w Trzeciej Rzeszy, którą prześladowano wyłącznie z powodu ich przekonań religijnych" - informuje wspólnota, przywołując badania niemieckiego historyka, dyrektora Centrum Badań nad Wojną w Dublinie, prof. Roberta Gerwartha.

Według informacji zawartych w opracowaniu, w przeciwieństwie do innych grup ofiar, Świadkowie Jehowy mieli wybór, który mógł ich uratować przed nazistowskim terrorem - Niemcy oferowali im możliwość uniknięcia egzekucji i zwolnienia z obozu przez podpisanie tzw. Erklärung, w którym "zobowiązywaliby się do wyrzeczenia się wiary, donoszenia na policję o innych Świadkach, całkowitego podporządkowania się rządom nazistów i obrony ojczyzny z bronią w ręku".

"Funkcjonariusze więzienni i obozowi często stosowali tortury, aby nakłonić Świadków do złożenia podpisu. Przeważająca większość z nich nie odstępowała od swoich przekonań. Według historyka Detlefa Garbego +niezwykle mała liczba+ Świadków wyrzekła się swojej wiary" - poinformowała wspólnota.

Świadkowie Jehowy to wspólnota skupiająca prawie 9 mln wyznawców na całym świecie. Jego członkowie wierzą, że Jehowa to imię własne Boga. Nazwa wyznania wywodzi się od biblijnego cytatu z Księgi proroka Izajasza. Świadkowie Jehowy są związani z Towarzystwem Biblijnym i Traktatowym "Strażnica", zarejestrowanym w USA w 1884 r. Od końca XIX wieku posługują się czasopismem "Strażnica", wydawanym obecnie w nakładzie ponad 36 mln egzemplarzy w 419 językach.

Według danych wspólnoty, obecne w 239 krajach świata jest zarejestrowanych prawie 9 mln Świadków Jehowy. Należą do ok. 118 tys. zborów, działających pod nadzorem Ciała Kierowniczego z siedzibą w Warwick w stanie Nowy Jork. W Polsce początki zorganizowanej działalności Świadków Jehowy sięgają 1893 r. Mają 1272 zborów, z tego ok. 100 w Warszawie. W Polsce jest ich ponad 114 tys.