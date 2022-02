Światowe Dni Młodzieży: W spotkaniu z papieżem w Lizbonie weźmie udział ok. 4 tys. Polaków

Szacujemy, że w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. weźmie udział ok. 4 tys. Polaków. Dni w Diecezjach spędzą na północy Portugalii m.in.: Porto, Coimbra, Lamego, Braganca, Viana, Vila Real, Braga - powiedział PAP dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Tomasz Koprianiuk.

Zgodnie z decyzją papieża Franciszka Światowe Dni Młodzieży 2023 odbędą się w Lizbonie w dniach od 1 do 6 sierpnia pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem". Zgodnie z tradycją centralne wydarzenia ŚDM, czyli spotkania z Ojcem Świętym poprzedzą Dni w Diecezjach.

"Według ustaleń z Komitetem Organizacyjnym w Lizbonie Polacy zostaną przyjęci w diecezjach na północy Portugalii m.in.: Porto, Coimbra, Lamego, Braganca, Viana, Vila Real, Braga. Będą to ośrodki zakwaterowania wspólnego oraz rodziny, aby mogli doświadczyć rodzimej kultury, bliskości, świadectwa dzielenia się wiarą, tak jak to zwykle ma miejsce w czasie ŚDM" - powiedział ks. Koprianiuk.

"Opiekunowie grup mają dowolność, którą z diecezji, czy parafii na północy Portugalii wybiorą przed finałem ŚDM w Lizbonie. W najbliższym czasie poszczególne diecezje przedstawią bardziej szczegółowy program formacyjny w ramach Dni w Diecezji" - powiedział duchowny.

Zapewnił, że Portugalczycy "gotowi są przyjąć każdą ilość osób". "Szacujemy, że w ŚDM w Lizbonie w 2023 roku weźmie udział ok. 4 tys. młodych Polaków. Na tyle osób obecnie planujemy transport lotniczy" - powiedział ks. Koprianiuk.

Zaznaczył, że najlepszą opcją dojazdu na ŚDM w Lizbonie jest samolot w dwie strony. "Proponujemy system rezerwacji +multicity+, czyli Warszawa-Porto-Lizbona-Warszawa. Transport hybrydowy, czyli taki, w którym jedna grupa jedzie autokarem, a wraca samolotem może się okazać trudny logistycznie, zwłaszcza, kiedy dojdą koszty autostrad czy nieprzewidziane sytuacje, np. zepsuty autokar, czy wypadek. Ponadto, trzeba wziąć pod uwagę, że do Lizbony czy do Porto jedzie się 3 dni, natomiast samolot leci trochę ponad 4 godziny" - zwrócił uwagę dyrektor KBO ŚDM.

"Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Chcemy przygotować maksymalną liczbę czarterów w jak najlepszej cenie" - dodał.

Transport lądowy z północy Portugalii do Lizbony będzie w gestii parafii, które przyjmą uczestników ŚDM z Polski.

Koszt pakietu pielgrzyma wyniesie ok. 200 euro. Składają się na to zakwaterowanie, wyżywienie, korzystanie ze środków transportu publicznego w Lizbonie oraz spotkania czy koncerty w czasie ŚDM w Lizbonie.

"Szacunkowe koszty 2-tygodniowego wyjazdu samolotem powinny zamknąć się w okolicach 3,5 tys. zł. W przypadku autokaru koszt wyniesie ok. 4,5 tys. zł. Ta kalkulacja opiera się na obecnych cenach przewozowych i kursie euro" - poinformował duszpasterz młodzieży w diecezji warszawsko-praskiej ks. Michał Dziedzic.

W ŚDM będą mogły wziąć udział osoby, które ukończyły 14 lat, oczywiście wraz z opiekunem. W ocenie ks. Koprianiuka "jest to dobra informacja, ponieważ w ŚDM do tej pory możliwość uczestnictwa była od 16 lat". "Oczywiście decydujący głos będzie miał zawsze opiekun grupy, a ci przeważnie chcą zabierać osoby pełnoletnie" - dodał.

Górna granica wieku uczestników DM to obecnie 30 lat, ale nie zamyka to możliwości uczestnictwa osobom starszym, zwłaszcza, że czasem udają się rodzice wraz z dorastającymi dziećmi.

Polacy będą mieli w Lizbonie katechezy po polsku.

Dyrektor KBO ŚDM zachęca, żeby przygotowania do spotkania w Lizbonie "odbywały się w ramach funkcjonujących już w Kościele katolickim w Polsce grup, wspólnot czy stowarzyszeń młodzieżowych takich jak np. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Światło-Życie, harcerstwo, neokatechumenat, grupy młodzieżowe prowadzone m.in. przez salezjanów, jezuitów, franciszkanów, czy pallotynów". ŚDM to nie event, po którym nic nie zostaje. Dlatego w pierwszej kolejności zapraszamy młodzież działającą już w jakiejś wspólnocie, w której wzrasta w wierze. Zależy nam, żeby w czasie spotkania w Lizbonie młodzież dzieliła się wzajemnie swoich charyzmatami oraz dawała świadectwo wiary wobec tych, którzy tam przybędą z innych części świata" - wyjaśnił ks. Koprianiuk.

Osoby, które chcą wyjechać na ŚDM, a nie należą do żadnego ruchu, powinny zgłosić się do swojego duszpasterza w parafii albo koordynatora w swojej diecezji. "W jego gestii jest zaproponowanie im konkretnej formacji mającej na celu przygotowanie na spotkanie z papieżem w Portugalii. Cenną pomocą mogą być wydawane co roku przez Ojca Świętego orędzia. Ostatnie na XXXVI Światowy Dzień Młodzieży papież ogłosił 14 września ub.r. w święto podwyższenia Krzyża Świętego i nosi ono tytuł "Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś" - powiedział duchowny.

Zapowiedział, że wkrótce pojawi się także pełna informacja o wolontariacie w czasie ŚDM, który zgodnie z tradycją ma trzy formy: wolontariatu długoterminowego liczącego ok. 9 miesięcy, średniego i krótkiego.

Spotkanie z duszpasterzami z całej Polski, a więc diecezjalnymi duszpasterzami młodzieży oraz koordynatorami ŚDM w diecezjach, którzy będą na poziomie diecezji koordynować przygotowania do ŚDM w Lizbonie zaplanowane jest 19 kwietnia br. w Warszawie.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jan Paweł II. Pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych odbyło się w dniach 29-31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was". Następne, już pod nazwą ŚDM, odbyły się na szczeblu diecezji i parafii 23 marca 1986 r. Od tego czasu, co dwa lub trzy lata młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co roku, wcześniej w Niedzielę Palmową, a teraz w niedzielę Chrystusa Króla, ze swoim biskupem na obchodach diecezjalnych.