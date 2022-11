Światowy Dzień Ubogich - Przedstawiciele Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta modlili się na Jasnej Górze

Członkowie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, którzy w prowadzonych przez tę organizację schroniskach pomagają w wychodzeniu bezdomności, spotkali się w niedzielę, w VI Światowy Dzień Ubogich na Jasnej Górze. Modlili się w intencji najbiedniejszych oraz tych, którzy ich wspierają.

Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej w intencji potrzebujących oraz uczestników pielgrzymki przewodniczył bp Jacek Kiciński z Wrocławia, który w rozmowie z Biurem Prasowym Jasnej Góry podkreślał, że Światowy Dzień Ubogich ma na nowo budzić bądź pobudzić jeszcze bardziej wrażliwość na drugiego człowieka.

"Nie zawsze ubóstwo jest widoczne. Jest takie powiedzenie, że prawdziwa bieda jest okryta wstydem. Potrzebujący pomocy nie zawsze umie, czy chce o nią poprosić i ten dzień jest po to, byśmy chcieli takich ludzi zauważyć. Ta pomoc jest szersza niż tylko zaradzanie biedzie materialnej, jest ubóstwo materialne i duchowe, i trzeba o tym pamiętać" - powiedział bp Kiciński.

Prezes zarządu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Dębicy Anna Wójcik, przyznała, że ludzkiej biedy przybywa. Jak dodała, jedną z przyczyn jest pogarszający się stan zdrowia podopiecznych, którzy chorowali na COVID-19. Wpływ ma także pogarszająca się sytuacja materialna społeczeństwa spowodowana pandemią, wojną za wschodnią granicą i inflacją. "Mamy np. mniej środków finansowych, darowizn. Oczywiście, że sobie radzimy, bo musimy. Dzięki pomocy Bożej i Matki Jasnogórskiej radzimy sobie, ale nie jest łatwo" - powiedziała służbom prasowym Jasnej Góry.

Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta powstało w listopadzie 1981 r., tuż przed stanem wojennym. Kilka tygodni później jego przedstawicielom udało się utworzyć pierwsze w Polsce schronisko dla bezdomnych. Obecnie Towarzystwo Pomocy działa w kilkunastu województwach. Pomaga tysiącom osób w różnych kryzysach życiowych, np. bezdomnym, samotnym matkom, ofiarom przemocy czy dzieciom z rodzin ubogich. Organizuje m.in. ogrzewalnie, łaźnie, świetlice, punkty wydawania żywności i odzieży.

Obchody VI Światowego Dnia Ubogich na Jasnej Górze rozpoczęła w sobotę organizowana przez Caritas Polska Pielgrzymka Osób Bezdomnych, która zgromadziła ponad 600 uczestników z całej Polski. W tych dniach jasnogórscy paulini przypominają nie tylko o tych, którzy choć mają dach nad głową, to brakuje im codziennego chleba, ale również o tych, którzy musieli zostawić wszystko i uciekać przed wojną. Z gościnności Jasnej Góry korzysta 27 ukraińskich matek z dziećmi. Kilka osób znalazło tu również zatrudnienie. Wcześniej, w pierwszej grupie uchodźców, w Domu Pielgrzyma mieszkało nawet ok. 100 osób.

Wydarzenia Światowego Dnia Ubogich odbywają się także m.in. w Katowicach. Przy Galerii Katowickiej postawiono namiot, w którym osoby potrzebujące mogą skorzystać ze wspólnych posiłków, porad czy doradztwa zawodowego. Jak zaznaczają przedstawiciele Caritas Archidiecezji Katowickiej, jednym z kluczowych problemów jest ubóstwo energetyczne.

"Mając na uwadze ceny gazu, wzrost inflacji, drożejącą żywność, wiemy, że dotknie to najbardziej ubogich. Dlatego podjęliśmy decyzję, by ogłosić zbiórkę finansowo-rzeczową. Pozyskane w ten sposób produkty trafią do ubogich, którym służą nasze parafie, ale i organizacje, z którymi organizujemy Dzień Ubogich" - mówił przed kilkoma dniami ks. Łukasz Stawarz - dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej.

W parafiach archidiecezji od 7 do 20 listopada trwa zbiórka rzeczy dla potrzebujących. W samym Dniu Ubogich zorganizowano zbiórkę finansową. Przedstawiciele parafialnych zespołów Caritas zbierają do puszek ofiary, które będą przekazane na wsparcie najbardziej ubogich w związku z kryzysem energetycznym. Poza Caritas, wśród organizatorów ŚDU w Katowicach znalazła się Wspólnota Dobrego Pasterza i Zakon Maltański.