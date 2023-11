Światowy gigant pokazuje, jak się buduje przewagę konkurencyjną na zrównoważonym rozwoju

Zrównoważona produkcja to kwestia odpowiedzialności, ale także przewagi konkurencyjnej - uważa Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska zarządu IKEA Industry Poland.

W Polsce produkuje się prawie 1/5 mebli i artykułów wyposażenia wnętrz oferowanych w sklepach IKEA na całym świecie. O tym, jak i dlaczego warto to robić w sposób zrównoważony, mówi Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska zarządu IKEA Industry Poland.

Flagowym projektem IKEA Industry Poland, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, jest budowa farm fotowoltaicznych w Babimoście i Zbąszynku, gdzie działa jedna z największych fabryk mebli na świecie. Łączna moc farm to 19 MW, a powierzchni paneli PV odpowiadającej wielkości sześciu sklepów IKEA.

- Instalacje słoneczne pokrywają do 15 proc. zapotrzebowania energetycznego fabryki w Zbąszynku. W planach mamy również instalację paneli fotowoltaicznych w innych lokalizacjach - mówi Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska zarządu IKEA Industry Poland.

Elektryczne ciężarówki sprawdziły się w Zbąszynku. Kluczowy był czas ładowania baterii

- We wrześniu ub. roku wspólnie z firmami Raben i Volvo uruchomiliśmy pierwszą elektryczną ciężarówkę do obsługi połączenia między naszymi fabrykami w Zbąszynku i Babimoście. Chodziło o to, żeby sprawdzić, czy infrastruktura do ładowania jest odpowiednia, a przede wszystkim, czy czas na załadowanie samochodu wyrobami okaże się wystarczający do jego naładowania prądem. Pilotaż pokazał, że możemy kontynuować to przedsięwzięcie. Dziś mamy już trzy ciężarówki, które przewożą towar na odległość 12 km, wykonując po 12 kursów dziennie, sześć dni w tygodniu - mówi prezeska IKEA Industry Poland.

Nie tylko wymogi regulacyjne. Na zrównoważonym rozwoju można budować przewagę konkurencyjną

Jak dodaje, do działań na rzecz środowiska naturalnego i ochrony klimatu skłaniają nie tylko regulacje wprowadzane przez Unię Europejską czy poszczególne kraje, w których prowadzi swoją działalność IKEA. Przede wszystkim chodzi o odpowiedzialność firmy za biznes.

- Jesteśmy firmą odpowiedzialną. IKEA jest na rynku 80 lat, w Polsce sklepy czy fabryki są obecne od 31 lat. Dbamy o ciągłość biznesu. Aby ją zapewnić, zgodnie z naszą polityką, musimy nim zarządzać w sposób odpowiedzialny. Nawet gdyby nie było regulacji, to i tak wprowadzalibyśmy rozwiązania chroniące środowisko naturalne. Nasze cele są zawsze bardziej ambitne niż te, które wynikają z regulacji krajowych, unijnych czy innych - mówi Małgorzata Dobies-Turulska, dodając, że na zrównoważonym rozwoju można budować przewagę konkurencyjną.

Szefową IKEA Industry Poland pytamy też o powody ograniczenia zatrudnienia w specjalizującej się w produkcji mebli z drewna litego fabryce w Goleniowie oraz o plany na przyszłość polskiej spółki szwedzkiego koncernu.

Odpowiedź na te i na inne pytania w materiale wideo: