Świdnica: Pracownik budowlany ranny w wyniku wybuchu grantu hukowego

Pracownik budowlany został ranny w wyniku wybuchu grantu hukowego, który został znaleziony podczas prac remontowych w jednym z budynków w Świdnicy (Dolnośląskie).

Według informacji przekazanych w czwartek PAP przez młodszego aspiranta Pawła Nogę z biura prasowego dolnośląskiej policji, do zdarzenia doszło w środę w jednym z budynków przy ulicy Okrężnej w Świdnicy. "Podczas prac remontowych pracownicy budowlani znaleźli grant hukowy. Jeden z mężczyzny wziął go do ręki; granat eksplodował" - powiedział policjant.

Mężczyzna trafił do szpitala z urazem dłoni. Obrażenia nie zagrażają jego życiu.

Policjant dodał, że w remontowanym budynku znaleziono jeszcze jeden granat hukowy. "Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia" - powiedział Noga.