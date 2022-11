Święto Niepodległości w Białymstoku - o znaczeniu niepodległości, ochronie granic i jedności

O znaczeniu niepodległości dla bytu państwa, ochronie granic zwłaszcza w obecnej sytuacji międzynarodowej i potrzebie jedności - mówili przedstawiciele władz podczas wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Białymstoku.

Główne regionalne uroczystości odbyły się w piątek wczesnym popołudniem w centrum Białegostoku, tradycyjnie przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzięli w nich m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służby mundurowe, poczty sztandarowe, kombatanci i harcerze, przyszło też wielu mieszkańców miasta.

We wszystkich wystąpieniach podkreślano znaczenie niepodległości. "Nie ma wartości ważniejszej dla zbiorowości narodowej, obywatelskiej, jak niepodległość, która daje nam możliwość, żeby była polska szkoła, polskie życie publiczne, polityczne, obywatelskie. Żeby można było swobodnie kształtować swój narodowy, obywatelski, państwowy los" - mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Mówił, że niepodległość to dla państwa wartość tak samo ważna, jak - w życiu człowieka - wolność i swoboda kształtowania swego losu. Przypominał historię odzyskiwania przez Polskę niepodległości; podkreślał, że był to proces "wymagający ogromnego wysiłku", który był "opłacany ogromną daniną krwi Wojska Polskiego i całego społeczeństwa".

"Dzisiaj, mając świadomość tego, jak świat się zmienia i zmienia się w niekorzystnym dla nas kierunku, ten dar wolności tym bardziej powinniśmy szanować, pielęgnować, mieć świadomość tego, że dla naszej pomyślności (...) niepodległe państwo polskie, silne, zasobne, sprawiedliwe jest konieczne" - podkreślał Paszkowski.

Dziękował służbom mundurowym - w tym żołnierzom i Straży Granicznej - za ochronę polskich granic. "Musimy, solidaryzując się z tymi, którzy o tę wolność teraz walczą, a mówię tutaj o narodzie ukraińskim, również dbać o własną wolność i własne bezpieczeństwo, a tego gwarantem jest niepodległe, silne i zasobne państwo polskie" - dodał wojewoda podlaski.

Do obecnej sytuacji międzynarodowej nawiązał też marszałek województwa Artur Kosicki. "Wojna w sąsiednim kraju, zaatakowanym przez imperialną Rosję, rzuca cień na różne dziedziny życia w Polsce: politykę, gospodarkę, społeczeństwo. Zatrzymanie tej nieuzasadnionej agresji i odzyskanie przez Ukrainę ziem okupowanych przez Rosję, to fundament przyszłej architektury pokoju w całej Europie" - mówił. Podkreślał znaczenie ochrony granicy z Białorusią przed nielegalną imigracją; również dziękował służbom mundurowym strzegącym granic.

"Ostatnie miesiące uświadomiły chyba nam wszystkim, jak krucha może być suwerenność. Że granice rozrysowane na mapach Europy i świata nie są wieczne. Że może znaleźć się ktoś, kto zakwestionuje istniejący porządek rzeczy, że liberalne demokracje narażone są na to, że władzę mogą w nich zdobywać autokraci czy populiści, dla których ich ego jest ważniejsze od dobra wspólnego" - mówił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, również nawiązując do sytuacji międzynarodowej.

Podkreślał, że "w momencie próby" dla narodu najważniejsze jest to, by nie dać się podzielić. "Różnica zdań jest zupełnie normalna, rzecz w tym, by różnić się mądrze, żeby pamiętać, że są kwestie, które zawsze będą nas łączyć bez względu na nasze poglądy polityczne czy wyznawany przez nas system wartości" - powiedział dodając, że "niestety nie brakuje ludzi, którzy robią wiele by napuszczać, szczuć jednych na drugich, by dzielić nas dla swoich doraźnych korzyści".

Oprócz oficjalnych uroczystości przy pomniku Piłsudskiego, w ramach wojewódzkich obchodów w Białymstoku odbyły się też modlitwy różnych wyznań, co od lat podkreśla zróżnicowanie narodowościowe i religijne regionu.

W homilii podczas mszy św. w bazylice archikatedralnej - bezpośrednio poprzedzającej te uroczystości - metropolita białostocki abp Józef Guzdek mówił m.in., że niepodległość i rozwój ojczyzny zależą od wysiłku całego społeczeństwa, szczególnie od polskich rodzin. Mówił o nauce w rodzinie miłości do ojczyzny, wychowaniu w duchu patriotyzmu, nauce poświęcenia i pracy dla dobra wspólnego.

Mówił też o roli kobiet i ich wkładzie w odzyskanie niepodległości. "To one mimo zakazu zaborców i okupantów, podtrzymywały w domu polską mowę, uczyły pacierza w ojczystym języku oraz przekazywały wiarę i narodowe tradycje. Kobiety zagrzewały mężów i synów do powstańczej walki, służyły jako łączniczki i sanitariuszki udzielając pierwszej pomocy rannym. Wreszcie to one, po stracie męża, przejmowały pełną odpowiedzialność za wychowanie osieroconych dzieci" - mówił hierarcha.

Zwrócił też uwagę na sytuację na Ukrainie, mówił o liczbie uchodźców wojennych, którzy są w Polsce, zwłaszcza kobiet i dzieci. Prosił o modlitwę za przedstawicieli służb mundurowych, którzy "zapewniają zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo" Polski oraz o modlitwę za ich rodziny.