Święto Służby Ochrony Państwa - podziękowania, awanse i promocja nowych oficerów

Z udziałem pary prezydenckiej, marszałka Senatu oraz kierownictwa MSWiA funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa obchodzili w poniedziałek swoje święto na dziedzińcu Belwederu. 60 funkcjonariuszy zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski, kilkudziesięciu kolejnych otrzymało awanse, a kilkunastu odznaczenia państwowe.

"Dzisiejsza uroczystość to wyraz uznania i szacunku naszych obywateli oraz najważniejszych osób w państwie dla waszych starań i poświęceń stanowiących nieodzowny element codziennych zmagań o najwyższy poziom realizacji powierzonych wam obowiązków" - mówił komendant SOP płk Radosław Jaworski podczas uroczystości.

Głównym punktem obchodów tegorocznego święta Służby Ochrony Państwa była promocja na pierwszy stopień oficerski 60 funkcjonariuszy.

"Szczególnym wyrazem uznania jest mianowanie przez prezydenta RP funkcjonariuszy SOP na pierwszy stopień oficerski oraz uhonorowanie najbardziej wyróżniających się spośród nas odznaczeniami państwowymi oraz awansami na kolejne stopnie służbowe" - powiedział komendant.

Obchody święta na dziedzińcu Belwederu odbywały się z udziałem pary prezydenckiej, marszałka Senatu oraz kierownictwa MSWiA.

"Jest to dla nas, sprawujących władzę w Rzeczypospolitej Polskiej, ale zarazem bardzo często i polegających, na opiece funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, unikalny moment, żeby powiedzieć +dziękuję+. Dziękujemy za waszą służbę (...) narodowi polskiemu i Rzeczypospolitej" - powiedział prezydent RP.

Andrzej Duda podkreślił, że elementem służby SOP jest zapewnienie bezpieczeństwa członkom najwyższych władz państwowych, zagranicznym gościom, a także wszystkim osobom, które z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, wymagają zapewnienia ochrony.

"Wiem, że ta służba jest nie tylko waszym poświeceniem, ale również całych, państwa rodzin" - dodał.

Zaznaczył, że SOP to jedna z najmniejszych w kraju formacji mundurowych licząca 2 tysiące funkcjonariuszy i 250 pracowników cywilnych, z czego 25 proc. to kobiety.

"Dobrze wiemy, ze jej wykonywanie wymaga przede wszystkim oddania. A tego nie zrekompensują żadne pieniądze. Oddanie to serce, to poczucie patriotyzmu i głębokie poczucie obowiązku. To ono właśnie, bazuje i wspierane jest przez tradycję. Pokazaliście to w ciągu ostatniego roku bardzo dobitnie, służąc ponad wszelki wymiar" - ocenił. Przypomniał, że po rosyjskiej agresji na Ukrainę lawinowo przybyło SOP obowiązków.

"Służba to nie tylko ochrona osób w naszym państwie, ale to także ponad 250 vipów z zagranicy, którzy przejechali przez nasz kraj, zdążając na Ukrainę i każdy z nich ochraniany był przez SOP" - powiedział.

Podziękował nie tylko w swoim imieniu, przekazał też wyrazy uznania, jakie na jego ręce po zagranicznych wizytach otrzymała polska formacja od ochranianych VIP-ów.

Podczas uroczystości prezydent odznaczył też kilkunastu funkcjonariuszy za zasługi dla umacniania porządku i bezpieczeństwa publicznego złotym, srebrnym i brązowym krzyżem zasługi, a kilku za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego krzyżem za dzielność. Ponadto Prezydent RP wręczył za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków związanych z pracą zawodową trzy medale za długoletnią służbę

"Sprostaliście każdemu wyzwaniu, a swoim profesjonalizmem i działaniem budujecie autorytet Służby Ochrony Państwa" - powiedział funkcjonariuszom minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

On także podziękował i złożył wyrazy uznania dla sposobu, w jaki SOP realizuje służbę. "To dzięki wam najważniejsze osoby w państwie mogą bezpiecznie realizować swoje zadania" - dodał.

Zwrócił uwagę, że "czasy są niełatwe i zadania są niełatwe". Jego zdaniem SOP "nowe wyzwania realizuje znakomicie". "Pan prezydent i premier oraz inni ważni przedstawiciele państwa polskiego muszą wyjeżdżać na Ukrainę ogarniętą wojną, muszą spotykać się ze swoimi partnerami. Tego wymaga polska racja stanu, ale też ważny interes międzynarodowy. To wszystko są wyjazdy podwyższonego ryzyka. To wy dzięki swojemu profesjonalizmowi, zapewniacie przedstawicielom państwa polskiego bezpieczny powrót" - powiedział.

"W ostatnich miesiącach nie raz pokazywaliście, że działacie według światowego standardu, z najwyższym profesjonalizmem. Myślę tu o ważnych wydarzeniach międzynarodowych, które współorganizowaliście" - mówił. Wymienił wizyty prezydentów Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Sprostaliście każdemu wyzwaniu, a swoim profesjonalizmem i działaniem budujecie autorytet Służby Ochrony Państwa" - podkreślił.

List do funkcjonariuszy wystosowała też marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Służba Ochrony Państwa to formacja powołana ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o Służbie Ochrony Państwa, realizująca zadania z zakresu ochrony najważniejszych osób i obiektów w państwie oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciw nim przestępstwom.

W ramach tych zadań SOP zapewnia bezpieczeństwo Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Wiceprezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, byłym prezydentom RP, osobom wymienionym w ustawie wchodzącym w skład delegacji państw obcych przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innym osobom ze względu na dobro państwa oraz obiektom ustawowo chronionym, a także wskazanym placówkom zagranicznym Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu zapewnienia ochrony osób i obiektów Służba Ochrony Państwa planuje sposoby zabezpieczenia oraz możliwości ewakuacji w przypadku powstania zagrożenia, organizuje działania ochronne, a także rozpoznaje i analizuje potencjalne zagrożenia oraz im zapobiega.