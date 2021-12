Świętokrzyskie: 153 placówki szkolne na nauczaniu zdalnym lub hybrydowym

153 placówki szkolne w woj. świętokrzyskim pracują zdalnie lub hybrydowo. Pod koniec ubiegłego tygodnia w systemie niestacjonarnym nie pracowało ponad 200 szkół i przedszkoli, więc są powody do optymizmu, oby ta tendencja się utrzymała" – powiedziała PAP świętokrzyski wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka.

W regionie świętokrzyskim w piątek w systemie stacjonarnym nie pracowały 153 placówki szkolne. Sześć z nich pracuje zdalnie: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach do 22 grudnia, Szkoła Podstawowa w Połańcu i Szkoła Podstawowa w Ruszczy (powiat staszowski) do 17 grudnia, Punkt przedszkolny w Zespole Placówek Oświatowych w Hucie Starej (powiat kielecki) do 11 grudnia, Szkoła Podstawowa w Tarłowie (powiat opatowski) do 10 grudnia, Szkoła Podstawowa w Iwaniskach (powiat opatowski) do 9 grudnia.

"Pod koniec ubiegłego tygodnia liczba placówek niepracujących w systemie stacjonarnym przekraczała 200. Teraz mamy 153 placówki, podobnie było wczoraj (w poniedziałek). Oby ta tendencja się utrzymała. Ale wiadomo, że będzie to zależało od liczby zachorowań w regionie" - podkreśliła Nowacka.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował we wtorek, że od 20 grudnia do 9 stycznia we wszystkich szkołach podstawowych i średnich zostanie wprowadzona nauka zdalna. Po tym terminie dzieci wrócą do nauki w trybie stacjonarnym.

"Ten okres świąteczny rozpoczyna się właśnie mniej więcej 20 grudnia. To czas, kiedy odwiedzamy najbliższych. Myślę więc, że patrząc na aktualną liczbę zachorowań podczas tej czwartej fali pandemii, ta decyzja to krok w dobrym kierunku" - powiedziała świętokrzyski wicekurator oświaty.

Minionej doby w woj. świętokrzyskim potwierdzono 446 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 12 osób. Wykonano 2516 testy, a na kwarantannie przebywa 14467 osób. Z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w regionie do leczenia osób z COVID-19 przygotowano 982 miejsca. Hospitalizowanych jest 793 pacjentów. Przygotowano 100 respiratorów, z czego 80 jest w użyciu.