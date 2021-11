Świętokrzyskie: 165 placówek szkolnych na nauczaniu zdalnym lub hybrydowym

165 placówek szkolnych w woj. świętokrzyskim pracuje zdalnie lub hybrydowo. W ciągu czterech ostatnich dni liczba szkół i przedszkoli niepracujących w systemie stacjonarnym spadła o ponad 50.

W regionie świętokrzyskim we wtorek w systemie stacjonarnym nie pracowało 165 placówek placówek. 11 z nich pracuje zdalnie. Najdłużej, bo do 9 grudnia, w tym systemie uczyć się będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Iwaniskach w powiecie sandomierskim, a do 6 grudnia Szkoły Podstawowej w Paprocicach w powiecie kieleckim. "W pozostałych dziewięciu placówkach okres kwarantanny kończy się w tym tygodniu i od przyszłego tygodnia, jeśli nie zdarzy się nic nieprzewidzianego, powinny one już wrócić do normalnej pracy" - powiedziała PAP świętokrzyski wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka.

W porównaniu do piątku liczba placówek, które nie pracują w systemie stacjonarnym, spadła o 55. "Cieszy ten spadek. Warto jeszcze dodać, że w regionie mamy około 2 tys. szkół i przedszkoli. Wynika z tego, że zdalnie lub hybrydowo pracuje poniżej 10 proc. placówek. Pod tym względem sytuacja w województwie, w porównaniu do innych regionów kraju, jest dosyć dobra. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale sytuacja epidemiczna w kraju też jest trochę lepsza, więc mam nadzieję, że wszystko to zmierza w dobrą stronę" - podkreśliła Nowacka.

Minionej doby w woj. świętokrzyskim potwierdzono 604 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 21 osób. Wykonano 2 793 testy, a na kwarantannie przebywają 14 054 osoby. Z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w regionie do leczenia osób z COVID-19 przygotowano 908 miejsc. Hospitalizowanych jest 727 pacjentów. Przygotowano 83 respiratory, z czego 70 jest w użyciu.