Świętokrzyskie: 205 placówek szkolnych na nauczaniu zdalnym lub hybrydowym

205 placówek szkolnych w woj. świętokrzyskim pracuje zdalnie lub hybrydowo. W ciągu trzech ostatnich dni o 40 wzrosła liczba szkół i przedszkoli niepracujących w systemie stacjonarnym w regionie.

W regionie świętokrzyskim w piątek w systemie stacjonarnym nie pracowało 205 placówek szkolnych. 16 z nich pracuje zdalnie.

"Najdłużej, bo do 22 grudnia, w tym systemie uczyć się będą uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, do 17 grudnia Szkoły Podstawowej w Połańcu, a do 10 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Tarłowie" - powiedziała PAP świętokrzyski wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka.

W porównaniu z wtorkiem o 40 wzrosła liczba placówek, które nie pracują w systemie stacjonarnym.

"W regionie mamy około 2 tys. szkół i przedszkoli, więc zdalnie lub hybrydowo pracuje około 10 proc. wszystkich placówek. Tendencja niestety jest wzrostowa, ale jest to powiązane ze wzrostem nowych zachorowań w regionie. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie ta sytuacja się unormuje. Choć w porównaniu do innych regionów kraju i tak nie wygląda to tak źle" - podkreśliła Nowacka.

Minionej doby w woj. świętokrzyskim potwierdzono 601 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 16 osób. Wykonano 2435 testów, a na kwarantannie przebywa 16 839 osób. Z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w regionie do leczenia osób z COVID-19 przygotowano 967 miejsc. Hospitalizowanych jest 759 pacjentów. Przygotowano 100 respiratorów, z czego 73 są w użyciu.