Świętokrzyskie: 211 placówek szkolnych na nauczaniu zdalnym lub hybrydowym

211 placówek szkolnych w woj. świętokrzyskim pracuje zdalnie lub hybrydowo. "Już od dłuższego czasu około 10 proc. szkół i przedszkoli w regionie nie pracuje w systemie stacjonarnym" – powiedziała PAP świętokrzyski wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka.

W regionie świętokrzyskim w piątek w systemie stacjonarnym nie pracowało 211 placówek szkolnych. Dziewięć z nich pracuje zdalnie. Najdłużej w tym systemie, bo do 22 grudnia, uczyć się będą uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach.

W porównaniu z wtorkiem o 58 wzrosła liczba placówek niepracujących w systemie stacjonarnym.

"Ale jest porównywalna do tej, którą mieliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia. Już od dłuższego czasu około 10 proc. szkół i przedszkoli w regionie nie pracuje w systemie stacjonarnym. Mamy informacje, że około 70 placówek, które teraz są na nauczaniu zdalnym lub hybrydowym, od poniedziałku wróci do nauki stacjonarnej" - podkreśliła Nowacka.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował we wtorek, że od 20 grudnia do 9 stycznia we wszystkich szkołach podstawowych i średnich zostanie wprowadzona nauka zdalna. Po tym terminie dzieci wrócą do nauki w trybie stacjonarnym.

Minionej doby w woj. świętokrzyskim potwierdzono 550 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 34 osoby. Wykonano 2558 testów. Z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w regionie do leczenia osób z COVID-19 przygotowano 1061 miejsc. Hospitalizowanych jest 833 pacjentów. Przygotowano 105 respiratorów, z czego 73 są w użyciu.