Świętokrzyskie: 22-latek zatrzymany dwa razy w ciągu jednego dnia za przekroczenie prędkości, stracił prawo jazdy

22-letni mieszkaniec Kielc stracił prawo jazdy, po tym, jak jadąc motocyklem, dwa razy tego samego dnia został zatrzymany za przekroczenie prędkości. Otrzymał 22 punkty karne i mandaty 2,3 tys. zł mandatu.

Policjanci jędrzejowskiej drogówki w Ślęcinie w gminie Nagłowice zatrzymali do kontroli mężczyznę, który jechał motocyklem marki Suzuki. 22-letni mieszkaniec Kielc w obszarze zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o 34km/h. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 800 złotych, otrzymał także 9 punktów karnych.

"Po kontroli niezadowolony mężczyzna dynamicznie odjechał z miejsca, zapominając, że jego prędkość może być zmierzona ponownie. Tym razem kielczanin rozpędził swój pojazd do 104km/h przy ograniczeniu do 50km/h. Policjanci przystąpili do powtórnej kontroli, nałożyli na mężczyznę kolejny mandat - tym razem była to kwota 1,5 tys. zł i 13 punktów karnych. Motocyklista stracił prawo jazdy" - poinformowała PAP sierż. szt. Beata Soboń z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.