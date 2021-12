Świętokrzyskie: 65-latek odpowie za jazdę po pijanemu i próbę przekupstwa policjantów

Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 65-letni mieszkaniec Starachowic (Świętokrzyskie), zatrzymany do policyjnej kontroli. Odpowie nie tylko za jazdę po pijanemu, ale i próbę przekupstwa policjantów. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Starachowiccy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali w sobotę kierującego dacią. Sprawdzenie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.

"65-letni mieszkaniec Starachowic, chcąc uniknąć odpowiedzialności, zaproponował funkcjonariuszom pieniądze w kwocie 200 złotych. Dzierżąc banknot w ręku powiedział: +to załatwi sprawę, a on zjedzie sobie na bok+. Jednakże szybko okazało się, że jego plan nie wypalił. Prosto z radiowozu trafił do policyjnej celi. Samochód zaś został odholowany na policyjny parking" - poinfomował PAP w poniedziałek mł. asp. Paweł Kusiak z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

Teraz 65-latek odpowie przed sądem nie tylko za jazdę po pijanemu, ale również za próbę przekupstwa policjantów.

Za usiłowanie wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.