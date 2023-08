Świętokrzyskie: A.Gierada (PO) do kandydatów opozycji startujących poza paktem senackim: nie róbcie tego, to nie jest ten czas

Szef świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej Artur Gierada zaapelował w piątek do kandydatów opozycji, zamierzających wystartować w wyborach do Senatu poza tzw. paktem senackim, aby zrezygnowali z tej decyzji. To naprawdę nie jest ten czas – podkreślił.

W piątek na Rynku w Kielcach opozycja przedstawiła świętokrzyskich kandydatów do Senatu, którzy zostali zgłoszeni w ramach tzw. paktu senackiego.

Z okręgu 83, obejmującego Kielce i powiat kielecki o mandat będzie się ubiegać działacz Lewicy Henryk Milcarz. W okręgu 82 (powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski, skarżyski i starachowicki) wystartuje Piotr Dasios (Polska 2050). Natomiast z okręgu nr 81, obejmującego powiaty: buski, pińczowski, kazimierski, jędrzejowski, włoszczowski, konecki i staszowski o głosy wyborców powalczy Edmund Kaczmarek (PSL).

W żadnym z okręgów kandydatów nie wystawia Koalicja Obywatelska. "Nie wystawiamy własnego kandydata, po to, żeby być skutecznym jako cała, zjednoczona, prodemokratyczna opozycja" - mówił w piątek w Kielcach szef PO w woj. Świętokrzyskim Artur Gierada.

"Wiele się mówiło o tym pakcie i dzisiaj jesteśmy przekonani, że stawiamy na osoby, które świetnie będą reprezentowały województwo świętokrzyskie i dbały o jego interesy" - dodał polityk. Jak zaznaczył, nadrzędnym celem opozycji jest "odbić Polski z rąk PiS-u".

Gierada zaapelował także do innych opozycyjnych kandydatów, którzy zamierzają się ubiegać o mandaty senatorskie poza paktem senackim. "Proszę, nie róbcie tego. Szanowne kandydatki i kandydaci to naprawdę nie jest ten czas. Ja rozumiem, że macie ambicję, ale dzisiaj warto te ambicje schować. To nie czas na promocje własnych nazwisk, czy zrobienie prekampanii przed zbliżającymi się wyborami do samorządu" - mówił Gierada.

Kandydaci z paktu senackiego podkreślali w piątek zgodnie, że w Polsce potrzebna jest zamiana, a do wyborów idą, aby "przywrócić dialog i spokój w społeczeństwie".

W województwie świętokrzyskim są trzy okręgi senackie. W wyborach z 2019 roku wszystkie mandaty zdobyli w nich kandydaci startujący z list Prawa i Sprawiedliwości.