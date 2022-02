Świętokrzyskie: Areszt dla nożownika, który napadł na sklep w Ostrowcu

Trzymiesięczny areszt zastosował sąd wobec 24-latka, który groził ekspedientom nożem i żądał wydania pieniędzy w jednym ze sklepów w Ostrowcu Świętokrzyskim. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Jak poinformowała w czwartek oficer prasowy ostrowieckiej policji podkomisarz Ewelina Wrzesień, do jednego ze sklepów na terenie miasta wszedł mężczyzna, trzymając nóż w ręce. Z relacji zgłaszającej wynikało, że agresywny i wulgarny napastnik zażądał wydania pieniędzy. Ostatecznie z uwagi na postawę osób znajdujących się w sklepie, napastnik uciekł.

"Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci, którzy rozpoczęli poszukiwania sprawcy usiłowania rozboju. Niespełna 40 minut później ostrowieccy funkcjonariusze ustalili sprawcę tego przestępstwa. Agresorem okazał się 24-letni mieszkaniec miasta. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie" - powiedziała podkomisarz Wrzesień.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, w środę po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego 24-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie usłyszał zarzut usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Tego samego dnia ostrowiecki sąd rejonowy przychylił się do wniosku prokuratora i wobec 24-latka zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia 24-latkowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.