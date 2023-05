Świętokrzyskie: Bezpartyjni Samorządowcy tworzą struktury w regionie

Bezpartyjni Samorządowcy tworzą struktury w woj. świętokrzyskim. Liderem ruchu w regionie został kielecki radny Kamil Suchański szef stowarzyszenia Bezpartyjni i Niezależni – poinformowano w piątek w Kielcach podczas konferencji prasowej.

W konferencji na kieleckim Rynku wzięli udział liderzy Bezpartyjnych Samorządowców: prezydent Lubina, Robert Raczyński, oraz marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Przybylski.

Raczyński podkreślił, że Polacy powinni mieć szansę na budowanie "normalnej i nowoczesnej Polski". Zapowiedział, że Bezpartyjni Samorządowcy wkrótce przedstawią propozycje programowe.

Przybylski zaznaczył, że decyzja o starcie w wyborach parlamentarnych została podjęta "w celu obrony reformy samorządowej", którą określił "najbardziej udaną w okresie transformacji". Jego zdaniem reforma ta jest obecnie zagrożona poprzez odbieranie samorządom kompetencji oraz nakładanie na nich zadań, bez odpowiedniego finansowania. "Jestem głęboko przekonany o tym, że w przyszłym parlamencie stworzymy klub i nasz głos będzie słyszalny" - dodał.

Mandat do budowania struktur Bezpartyjnych Samorządowców w województwie świętokrzyskim otrzymał kielecki radny Kamil Suchański, który poinformował, że jego stowarzyszenie Bezpartyjni i Niezależni przystąpili do ogólnopolskiej federacji Bezpartyjnych Samorządowców.

"Skompletowanie listy 32 kandydatów w województwie świętokrzyskim nie będzie problemem. Odbyłem szereg rozmów przed ogłoszeniem naszej decyzji, dlatego wydaje mi się, że już w tym momencie moglibyśmy uzupełnić listę kandydatów. W dalszym ciągu zapraszamy także chętnych do współpracy w ramach stowarzyszenia" - powiedział Suchański.

Dodał, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do tego, czy wystartuje w kolejnych wyborach do Senatu, czy do Sejmu. "W województwie mamy trzy okręgi do Senatu, sam nie podjąłem jeszcze decyzji, czy wystartuję do Senatu, czy do Sejmu, zapewne zostanie to ogłoszone na kolejnej konferencji prasowej. Jednak poważnie rozważam start zarówno do Senatu, jak i lider otwierający listę w wyborach do Sejmu" - podkreślił Suchański.

Bezpartyjni i Samorządowcy to ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające samorządowców wszystkich szczebli.