Świętokrzyskie: „Czyste Serca” za działalność na rzecz osób potrzebujących

Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i instytucje za działalność na rzecz potrzebujących otrzymały w środę statuetki i dyplomy w 20. edycji Nagród Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”. „Te nagrody to hołd oddany Markowi Kotańskiemu, twórcy Monaru” – powiedział PAP wojewoda Zbigniew Koniusz.

Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego "Czyste Serce" przyznawana jest osobom i instytucjom za bezinteresowną działalność na rzecz mieszkańców regionu. W tym roku wręczona została w czterech kategoriach.

Wśród organizacji pozarządowych statuetkę otrzymało stowarzyszenie "Asumpt", prowadzące Lokalne Centrum Wolontariatu w Chęcinach.

"To dla nas ogromne wyróżnienie i dowód na to, że to co robimy jest potrzebne. To jednocześnie dodatkowa motywacja, aby dalej pracować z młodzieżą i rozwijać jej zainteresowania" - powiedziała PAP wiceprezes stowarzyszenia Joanna Sędziejewska. Dodała, że działalność na rzecz innych osób daje ogromną satysfakcję.

"Pracujemy przeważnie w weekendy, bo młodzież ma szkołę, a my swoje zobowiązania zawodowe. Jest miło patrzeć, jak ci młodzi ludzie się rozwijają, zdobywają nowe kompetencje, zawierają nowe przyjaźnie i bezinteresownie działają, aby pomóc drugiemu człowiekowi" - dodała Sędziejewska.

W kategorii wydarzenie/akcja wyróżniono kielecką fundację "Gramy z tobą", organizatora pikniku rodzinnego wraz z premierą filmu dokumentalnego ukazującego kulisy pracy z osobami niepełnosprawnymi.

"Fundacja działa od 2016 roku. Zaczynaliśmy od działalności sportowej, uczyliśmy m.in. osoby niepełnosprawne uprawiania szermierki na wózkach. Później realizowaliśmy dwa projekty wytchnieniowe, opieką objęliśmy ponad 200 rodzin z regionu świętokrzyskiego. Obecnie naszą podstawową działalnością jest Zakład Aktywności Zawodowej, gdzie zatrudniamy ponad 50 niepełnosprawnych osób" - podkreślił w rozmowie z PAP prezes fundacji ks. Witold Janocha. Dodał, że osoby pracujące w zakładzie rozwijają swoje zainteresowania, umiejętności i mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

"Osoby, które przyszły do nas trzy lata temu, od tego czasu bardzo się rozwinęły, zdobyły nowe kwalifikacje. Pod tym względem w niczym nie odstają od innych osób znajdujących się na otwartym rynku pracy" - dodał ks. Janocha.

W kategorii "osoba fizyczna" nagrody przyznano Stanisławie Barańskiej, lekarzowi z Ostrowca Św. i Annie Zielińskiej, orgaznizującej od lat akcje na rzecz ciężko chorych dzieci z powiatu staszowskiego.

Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego "Czyste Serce" przyznawana jest od 2003 roku.

"Te nagrody to hołd oddany Markowi Kotańskiemu, twórcy Monaru i Ruchu Czystych Serc, który mówił, że trzeba pomagać ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Pochylił się nad narkomanami, którzy byli wówczas wykluczeni z życia społecznego. To dobrze, że dzisiaj możemy kontynuować jego wielkie dzieło i pomagać innym" - powiedział wojewoda świętokrzyski.