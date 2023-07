Świętokrzyskie: Dwie śmiertelne ofiary wypoczynku nad wodą

Dwóch mężczyzn zginęło w niedzielę podczas wypoczynku nad wodą w województwie świętokrzyskim. Do śmiertelnych wypadków doszło nad zalewami w Bolminie i Kazimierzy Wielkiej – poinformowały służby ratunkowe.

W niedzielę około godziny 16.30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, że 25-letni mężczyzna, który spędzał czas nad zalewem w Bolminie (pow. kielecki), zniknął pod wodą.

"Na miejsce zadysponowano specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Sandomierza z sonarem. Zbiornik z powietrza przeszukiwało także lotnicze pogotowie ratunkowe. Ratownicy ze śmigłowca zlokalizowali mężczyznę w wodzie, a następnie strażacy przetransportowali go na brzeg" - przekazał st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej.

Tam czynności ratownicze przejął zespół pogotowia ratunkowego. "Niestety, pomimo reanimacji prowadzonej na miejscu, życia mężczyzny nie udało się uratować" - przekazała przed godziną 18 mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa kieleckiej policji.

Do śmiertelnego wypadku doszło także nad zalewem w Kazimierzy Wielkiej. Tam, jak relacjonowali strażacy, 42-latek wypadł z pontonu do wody. "Strażacy po dojeździe znaleźli i podjęli poszkodowanego z wody. Następnie przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego" - poinformował st. kpt. Bajur. Mężczyzna zmarł.

Policja wyjaśnia okoliczności obu zdarzeń, działając pod nadzorem prokuratora. Przedstawiciele służb ratunkowych apelują o rozsądek nad wodą.