Świętokrzyskie: Gmina zapewni pomoc rodzinie kobiety, która zginęła w wyniku wybuchu gazu w Rogowie

"Zapewnimy wszelką możliwą pomoc rodzinie kobiety, która zginęła w wyniku wybuchu gazu” – powiedział PAP burmistrz Końskich, Krzysztof Obratański. Dom, w którym mieszkała kobieta, został niemal całkowicie zniszczony.

Do wybuchu w domu jednorodzinnym w miejscowości Rogów w powiecie koneckim (Świętokrzyskie) doszło we wtorek około godziny 8. Z pierwszych ustaleń wynika, że eksplodowała butla z gazem. Kilkudziesięciu strażaków prowadziło akcję ratunkową. Służby potwierdziły, że w budynku przebywała 82-letnia kobieta. Niestety jej życia nie udało się uratować.

Wskutek wybuchu zawaleniu uległo 3/4 budynku. Obecnie trwa rozbiórka fragmentów ścian, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

Burmistrz Końskich zapewnił w rozmowie z PAP, że gmina udzieli rodzinie ofiary wybuchu niezbędną pomoc.

"W budynku, w którym doszło do eksplozji, mieszkała tylko ta starsza pani. Po sąsiedzku stoi dom jej córki i wnuka. Rodzina może liczyć na naszą pomoc. Problemem jest jednak to, że budynek był nieubezpieczony" - powiedział Obratański. Dodał, że skala zniszczeń jest na tyle duża, że budynek będzie się nadawał tylko do wyburzenia.

"Będziemy jeszcze czekać na opinię i ekspertyzę powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Ale sądząc po stanie budynku, a byłem tam na miejscu, jego wyremontowanie nie będzie możliwe" - zaznaczył burmistrz Końskich. Dodał, że gmina pomoże m.in. przy odgruzowaniu miejsca eksplozji.

"Spróbujemy doprowadzić teren ten do odpowiedniego stanu. Później ustalimy, jakie są najważniejsze potrzeby bliskich ofiary eksplozji" - zapewnił.