Świętokrzyskie: Jechał samochodem z przebitymi oponami i narkotykami

Policjanci z Ostrowca Św. zatrzymali 18-letniego mieszkańca miasta, który podróżował samochodem, w którym dwie opony były przebite. Na dodatek u nastolatka funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Grozi mu do trzech lat więzienia. Niewykluczone, że młodzieniec odpowie też za jazdę pod wpływem narkotyków.

Ostrowieccy policjanci patrolujący w sobotę w nocy ul. Orzechową zauważyli audi jadące całą szerokością jezdni. Funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że kierujący może być pijany i zatrzymali go do kontroli drogowej. Okazało się, że w samochodzie dwie opony są przebite.

"Siedzący za kierownicą 18-latek zachowywał się bardzo nerwowo. Policjanci znaleźli przy mężczyźnie blisko 15 gramów suszu roślinnego. Wstępne badania testerem narkotykowym wykazały, że była to marihuana" - powiedziała PAP asp. Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej w Ostrowcu Św.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Ponieważ istniało podejrzenie, że mężczyzna prowadził samochód pod wpływem narkotyków, pobrano mu krew do dalszych badań. 18-latek usłyszał już zarzut posiadania narkotyków. Za to przestępstwo grozi do 3 lat więzienia. Niewykluczone, że młodzieniec odpowie również za jazdę pod wpływem narkotyków.

Policjantka przypomniała, że prowadzenie samochodu po pijanemu lub pod wpływem środka odurzającego jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat. Wobec sprawcy takiego przestępstwa sąd również ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w kwocie nie niższej niż 5 tys. zł.