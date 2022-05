Świętokrzyskie: Kluby seniora miejscami integracji i aktywizacji osób w starszym wieku

Kluby seniora są coraz popularniejszymi miejscami integracji osób starszych w woj. świętokrzyskim. Tylko w ramach programu Senior Plus w regionie powstało 57 ośrodków. Z danych spisu powszechnego wynika, że Świętokrzyskie jest najszybciej starzejącym się regionem w Polsce.

Spotkania w klubie seniora przy ulicy Warszawskiej 151 w Kielcach zaczynają się od gimnastyki. Intensywność zajęć jest dobierana do poziomu osób starszych i ich sprawności.

"W klubie prowadzimy też rehabilitację. Mamy przygotowaną salę ćwiczeń i masażu, bieżnie, piłki rehabilitacyjne, wałki do gimnastyki indywidualnej, lampę sollux przeznaczoną do światłolecznictwa. Mogą tutaj ćwiczyć osoby po różnych urazach. Seniorzy mogą się zapisać na masaż. Do dyspozycji mamy dwóch fizjoterapeutów" - powiedziała PAP kierownik klubu "Senior Plus" Kamila Piskulak.

Ale zajęć jest dużo więcej - zaznaczyła. W klubie prowadzony jest kącik komputerowy, kosmetyczny i kulinarny. Panie zapisują się na zajęcia z rękodzieła, a panowie spotykają się w sekcji brydżowej. "Chodzi nam tu przede wszystkim o integrację i scalenie grupy, wymienianie poglądów, nawet tych kulinarnych. Jest to bardzo dobrze odbierane i oczekiwane przez seniorów" - powiedziała.

Każdego dnia z klubu przy ulicy Warszawskiej korzysta około 40 seniorów. "W tej pracy trzeba być bardzo plastycznym, obserwować nowe trendy i wychodzić naprzeciw potrzebom seniorów. Ostatnio w sekcji kosmetycznej instruktor prowadził zajęcia z kinesiotapingu twarzy. Prowadzimy gimnastykę z elementami tańca, mamy zajęcia relaksacyjne i prelekcje dotyczące bezpieczeństwa z przedstawicielami służb mundurowych" - dodała Piskulak.

Grupa integruje się także poza ośrodkiem. Co tydzień organizowane są rajdy w różne części regionu, wyjścia do teatru, kina i na basen. Raz w miesiącu odbywają się większe spotkania integracyjne. Seniorzy wyjeżdżają na wycieczki do świętokrzyskich sanatoriów.

"Nie wyobrażam sobie, że klub przestałby działać. Nawiązałyśmy tu nowe znajomości, mamy miejsce, gdzie możemy wspólnie spędzać czas. Jest naprawdę bardzo miło" - powiedziała PAP pani Mirosława, która do klubu przychodzi średnio dwa razy w tygodniu.

"Zajęcia z gimnastyki, kąciki kulinarne i rękodzieła - to wszystko są świetne pomysły na integrację. Poznałyśmy się tutaj, wymieniłyśmy telefonami i utrzymujemy kontakt także poza klubem" - dodały panie Ewa i Teresa.

Podobnie sytuacja wygląda w innych ośrodkach w Kielcach i regionie. O swojej aktywności ośrodki coraz chętniej informują w mediach społecznościowych, do których przekonują się też seniorzy.

"W czasie pandemii musieliśmy ograniczyć działalność, ale żeby nie zostawiać seniorów samych sobie, zajęcia odbywały się zdalnie. W ramach kącika kulinarnego nagrywaliśmy filmiki jak przygotować jakieś potrawy i publikowaliśmy je w mediach społecznościowych. Podobnie było z zajęciami z gimnastyki czy relaksacji. Instruktor zajęć komputerowych wysyłał seniorom propozycje zadań mailem. Okazało się, że seniorzy bardzo chętnie korzystali także z takiej formy zajęć. To dla seniorów była świetna motywacja" - podkreśliła kierownik klubu przy ulicy Warszawskiej w Kielcach.

Zaznaczyła, że seniorzy mają większą szansę na pozostanie aktywnymi uczestnikami życia społecznego, dzięki aktywizacji i zapobieganiu wykluczeniu oraz pomocy w zachowaniu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej, jaką otrzymują w ramach działalności klubów.

Z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań prowadzonego w 2021 roku wynika, że co piąta osoba w Polsce jest w wieku poprodukcyjnym. Wyjątkiem jest woj. świętokrzyskie, w którym odsetek ten jest jeszcze większy - co czwarty mieszkaniec regionu jest emerytem.

"Dane te potwierdzają tempo starzenia się mieszkańców woj. świętokrzyskiego, które jest wyższe niż tempo starzenia się mieszkańców Polski" - wskazywała podczas ostatniej konferencji prasowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Aneta Królik z kieleckiego Urzędu Statystycznego, prezentując wstępne dane z powszechnego spisu ludności.

Obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje 57 placówek "Senior Plus", które pod swoją opieką mają 1240 seniorów. W ramach tegorocznego naboru powstanie kolejnych dziesięć ośrodków. Na realizację programu od 2015 roku samorządy otrzymały ponad 18 mln złotych.