Świętokrzyskie: Kompleksowe leczenie raka płuc w szpitalu w Czerwonej Górze

Skrócenie ścieżki od diagnostyki do leczenia to główne zadanie oddziału chemioterapii dziennej, który powstał w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze (Świętokrzyskie). Oczekiwanie na leczenie skróciło się z około trzech tygodni do doby.

Oddział Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej powstał w grudniu ubiegłego roku w pomieszczeniach dawnej izby przyjęć szpitala. Koszt inwestycji wyniósł ponad 4 mln zł. Na nowym oddziale opieką medyczną obejmowanych jest kilkudziesięciu pacjentów miesięcznie.

"Wcześniej po konsylium pacjenci byli kierowani do innych ośrodków na leczenie systemowe. Dzięki temu, że mamy oddział chemioterapii, możemy leczyć w naszym szpitalu" - poinformował w piątek lek. Łukasz Czarnecki, kierownik Oddziału Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Przed uruchomieniem oddziału średni czas oczekiwania po konsylium na wizytę w poradni onkologicznej wynosił ok. trzech tygodni. Obecnie pacjent przyjmowany jest do poradni na drugi dzień po konsylium.

Do oddziału przyjmowani są pacjenci niewymagający leczenia stacjonarnego w szpitalu. Dzięki nowemu oddziałowi pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową nawet po kilku dniach od rozpoznania mogą mieć włączone leczenie paliatywne.

"Z Oddziału Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej korzystają również pacjenci z rozpoznanym rakiem płuca, zakwalifikowani do operacji, którzy mogą u nas otrzymać chemioterapię przedoperacyjną. Kolejną grupą są pacjenci po zabiegach chirurgicznych, którzy ze względu na stopień zaawansowania choroby wymagają podania uzupełniającej chemioterapii pooperacyjnej" - dodał Czarnecki.

Oddział dysponuje ośmioma stanowiskami do podawania leków. Pracują tu lekarze pulmonolodzy, lekarze onkolodzy kliniczni wraz z zespołem pielęgniarskim, którzy obsługują również poradnię onkologiczną.

"Aktualnie kilkudziesięciu pacjentów korzysta z chemioterapii, tylko w pierwszym kwartale funkcjonowania oddziału mieliśmy 250 hospitalizacji" - poinformował kierownik oddziału, zwracając jednocześnie uwagę, że do niedawna zaawansowany rak płuc był właściwie wyrokiem, a czas przeżycia był krótki.

"Dzięki nowoczesnym formom terapii czas przeżycia pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową może wydłużyć się nawet o kilkanaście lat. Dzięki temu coraz częściej mówi się, że rak płuca powoli staje się chorobą przewlekłą. W ostatnich latach dokonał się znaczący skok w możliwościach leczenia systemowego" - dodał.

Na oddziale chemioterapii dziennej stosowane są: chemioterapia w postaci wlewów dożylnych, leki programu lekowego B6, czyli ukierunkowane molekularnie, immunoterapia i chemioimmunoterapia.

Ponadto szpital w Czerwonej Górze ma trzy oddziały chorób płuc i oddział chirurgii klatki piersiowej, które mają możliwość pełnej diagnostyki w kierunku raka płuc. Oddział chirurgii klatki piersiowej prowadzi leczenie operacyjne pacjentów kwalifikujących się do radykalnego usunięcia nowotworu. Poza nowo wprowadzonym leczeniem systemowym szpital od wielu lat prowadzi leczenie operacyjne raka płuca.

"Diagnostykę wykonujemy najszybciej, jak jest to możliwe, a pełne rozpoznanie jesteśmy w stanie postawić nawet w ciągu 1-2 tygodni, w zależności od czasu oczekiwania na badanie histopatologiczne i na badanie molekularne, jeśli ono też jest wymagane" - podkreślił Czarnecki.

Oddział chemioterapii dziennej powstał w grudniu ubiegłego roku w pomieszczeniach dawnej izby przyjęć szpitala. Utworzono tam również poradnię onkologiczną i pracownię leków cytostatycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Uruchomienie nowego oddziału kosztowało ponad 4 mln zł. Inwestycje została zrealizowana przy wsparciu samorządu województwa świętokrzyskiego, który jest właścicielem szpitala.