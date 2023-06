Świętokrzyskie: Koniec utrudnień na dk 74

Droga krajowa nr 74 w Nieskurzowie Starym w powiecie opatowskim (Świętokrzyskie) jest ponownie przejezdna – poinformował dyżurny GDDKiA w Kielcach. Trasa była zablokowana pod zderzeniu dwóch pojazdów. W wypadku ranna została jedna osoba.

Z ustaleń policji wynika, że kierująca osobowym citroenem 56-letnia kobieta, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, chciała włączyć się do ruchu na dk 74. "Jej auto zdarzyło się wówczas z busem prowadzonym przez 30-latka. Bus wyprzedzał inny pojazd, przez co znalazł się na lewym pasie jezdni, w tym momencie doszło do zderzenia" - przekazała Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowa opatowskiej policji.

Dodała, że w wypadku ranna została kobieta kierująca citroenem. Poszkodowaną do szpitala przetransportował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Droga w miejscu wypadku była zablokowana. Po godzinie 21 służbom drogowym udało się przywrócić ruch na trasie. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Kielcach obecnie w miejscu zdarzenia nie ma już utrudnień. Droga krajowa 74 jest przejezdna w obu kierunkach.