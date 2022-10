Świętokrzyskie: Koniec utrudnień na dk 74 w Górnie; w wypadku ranne zostały cztery osoby

Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 74 w Górnie (Świętokrzyskie), gdzie w sobotę po południu zderzyły się trzy samochody osobowe, a ranne zostały cztery osoby.

Do wypadku doszło na 97. kilometrze krajowej "74" w Górnie. "Wstępne ustalenia wskazują na to, że 40-latek kierujący toyotą, najechał na tył poprzedzającego go hyundaia, za którego kierownicą siedział 22-latek. W wyniku uderzenia hyundai został zepchnięty na przeciwległy pas ruchu, a następnie zderzył się z nadjeżdżającą skodą, prowadzoną przez 66-latka" - powiedziała PAP Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

W wypadku poszkodowane zostały cztery osoby, a trzy z nich - kierowca i dwie pasażerki hyundaia - trafiły do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi.

Droga w miejscu zdarzenia przez kilka godziny była zablokowana. Obecnie w miejscu zdarzenia nie ma już utrudnień.