Świętokrzyskie: Mężczyzna zginał w pożarze domu jednorodzinnego

42-letni mężczyzna zginął w pożarze domu jednorodzinnego w sobotę w miejscowości Miłkowska Karczma w powiecie ostrowieckim (Świętokrzyskie). Na razie nie są znane przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

Ostrowiecka straż pożarna w sobotę około godziny 20.40 otrzymała zgłoszenie o pożarze. W miejscowości Miłkowska Karczma w gminie Kunów palił się jednorodzinny drewniany dom. Na miejsce zdarzenia skierowano pięć jednostek straży pożarnej.

"Po dotarciu na miejsce strażacy otrzymali informację, że w środku budynku może się znajdować osoba poszkodowana. Niestety obiekt w przeważającej części objęty był ogniem. Dlatego działania były mocno utrudnione. Kiedy to tylko było możliwe, strażacy przystąpili do przeszukiwania pomieszczeń. W jednym z nich znaleziono zwęglone ciało. Z informacji rodziny wynika, że w budynku miał się znajdować mężczyzna w wieku około 42 lat. Więc najprawdopodobniej to on jest ofiarą tego pożaru" - powiedział PAP st. kpt. Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.

Strażak dodał, że pożar został już opanowany, trwa jego dogaszanie. "Na razie jest za wcześnie, aby mówić o przyczynach pożaru. Ustalą to biegli z zakresu pożarnictwa, którzy pracują na miejscu tego tragicznego zdarzenia" - podkreślił st. kpt. Bajur.