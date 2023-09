Świętokrzyskie: Na listach wyborczych w regionie m.in. lider PiS Jarosław Kaczyński i startujący z KO Roman Giertych

Lider listy PiS w regionie świętokrzyskim Jarosław Kaczyński w wyborach do Sejmu będzie rywalizować m.in. z "jedynką" na liście KO Marzeną Okłą-Drewnowicz, z Czesławem Siekierskim (Trzecia Droga) i Andrzejem Szejną (Nowa Lewica). Ale najciekawiej zapowiada się starcie prezesa PiS ze startującym z ostatniego miejsca na liście KO Romanem Giertychem.

Start Jarosława Kaczyńskiego w wyborach do Sejmu w województwie świętokrzyskim to bez wątpienia największa niespodzianka tegorocznych wyborów parlamentarnych. Lider listy Prawa i Sprawiedliwości rywalizował będzie z "jedynkami" innych ugrupowań. Listę Koalicji Obywatelskiej otwiera Marzena Okła Drewnowicz, listę Trzeciej Drogi - Czesław Siekierski, Nowej Lewicy - Andrzej Szejna, Bezpartyjnych Samorządowców - wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki, a Konfederacji - Michał Wawer.

Ta rywalizacja "jedynek" schodzi jednak - według wielu komentatorów - na dalszy plan. Najwięcej emocji wzbudza pojedynek prezesa PiS ze startującym z ostatniego miejsca na liście KO Romanem Giertychem, wicepremierem w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i właśnie Jarosława Kaczyńskiego.

"W tym przypadku trochę niezręczne jest mówienie o pojedynku +jedynek+. To będzie pojedynek pierwszego i ostatniego miejsca, a wiemy, że są to miejsca biorące. Mam wrażenie, że waga tego starcia polega na tym, że w regionie świętokrzyskim rozegra się to, co będzie taką miniaturą pojedynku na arenie ogólnopolskiej. Wiemy, że Jarosław Kaczyński odmawiał debaty z Donaldem Tuskiem, a tutaj do tego zderzenia dojść musi. Roman Giertych też jest wytrawnym graczem, więc uwaga opinii publicznej w całej Polsce skupi się na tym starciu" - powiedziała PAP prof. Joanna Kasińska-Metryka, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Działacze PiS w regionie liczą, że dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu ugrupowaniu uda się uzyskać jeszcze lepszy wynik, niż cztery lata temu (10 mandatów). "Ta liczba mandatów może się faktycznie zwiększyć. Natomiast nie widzę tutaj takiej prostej korelacji, kosztem jakich partii miałoby to się odbyć. Ponieważ ten przepływ wyborców nie jest na tyle rozpoznany. Sądzę, że taka lokomotywa wyborcza, jaką niewątpliwie jest Jarosław Kaczyński, przede wszystkim może zmobilizować ten elektorat, który w 2019 roku pozostał w domach" - oceniła Kasińska-Metryka.

W 2019 roku wybory do Sejmu w regionie świętokrzyskim (okręg nr 33) wygrało Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując ponad 55 proc. głosów. Przełożyło się to na 10 mandatów. Trzy mandaty przypadły Koalicji Obywatelskiej, a po jednym Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, Sojuszowi Lewicy Demokratycznej i Konfederacji.

