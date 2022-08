Świętokrzyskie: Nieszczelny zbiornik z gazem - zakończyła się kilkunastogodzinna akcja strażaków

Zakończyła się kilkunastogodzinna akcja świętokrzyskich strażaków związana z wyciekiem gazu, do którego doszło na jednej z posesji w Jędrzejowie. Ewakuowani na czas akcji okoliczni mieszkańcy, już wrócili do swoich domów.

Świętokrzyscy strażacy otrzymali w piątek po godz. 22 informację, że na jednej z posesji w Jędrzejowie doszło do rozszczelnienia przydomowego zbiornika z gazem propan-butan.

"Okazało się, że z jednego z zaworów w niekontrolowany sposób uwalnia się LPG. Podjęto próbę uszczelnienia zaworu. Niestety, był on uszkodzony. Zawór został zmrożony, to standardowa metoda stosowana w tego typu sytuacjach. To jednak przyniosło tylko połowiczny rezultat. Gaz nadal wydobywał się ze zbiornika" - powiedział PAP naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Marcin Nyga.

Na miejsce wycieku gazu przyjechała specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Kielc. "Ale ich działania, nawet z użyciem specjalistycznego sprzętu nie przyniosły do końca rezultatu. Gaz cały czas się wydobywał, a wokół zbiornika wytworzyła się strefa wybuchowa" - podkreślił strażak.

Podjęto decyzję o ewakuacji około 70 mieszkańców z okolicznych domów. "Dlatego że w zbiorniku o pojemności około 4 tys. litrów było jeszcze dużo gazu. Ponieważ nie dało się zatrzymać wycieku gazu, podjęto decyzję o przepompowaniu go do zastępczego zbiornika. Na miejsce zdarzenia przyjechała autocysterna. Proces przepompowywania gazu zakończył się w sobotę, a cała akcja trwała ponad 15 godzin" - powiedział bryg. Nyga. Dodał, że ewakuowani mieszkańcy wrócili już do swoich domów.

W akcji uczestniczyło 14 zastępów straży pożarnej i 47 strażaków.

