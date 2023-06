Świętokrzyskie: Od piątku kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na wakacyjny wypoczynek

Od piątku ruszają w regionie świętokrzyskim kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na wakacyjny wypoczynek. W Kielcach taki punkt zlokalizowany został na parkingu przy ulicy Leszka Drogosza obok Hali Legionów.

Punkt kontroli autokarów przy ulicy Drogosza w Kielcach czynny będzie od piątku do końca lipca w godz. od 6 do 9. W sierpniu kontrole odbywać się będą po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Organizatorzy wakacyjnego wypoczynku, opiekunowie i rodzice dzieci mogą poprosić o sprawdzenie autokaru dzwoniąc do najbliższej jednostki policji.

Policjanci i inspektorzy transportu drogowego sprawdzać będą stan trzeźwości kierowców, czy przestrzegają oni obowiązujących przepisów co do ograniczeń prędkości na drogach . Według policyjnych statystyk to najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków. "Będziemy sprawdzać też m.in. stan ogumienia, hamulców czy ustawienia świateł, jak i czy kierujący posiadają wszystkie niezbędne dokumenty" - powiedział pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach insp. Jarosław Tokarczyk.

W ubiegłym roku w okresie wakacyjnym doszło do 194 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób. Wśród ofiar nie było osób poniżej 18. roku życia. Skontrolowano około 400 autokarów, nie stwierdzono większych nieprawidłowości.

Policjanci apelują także o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. W ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim utonęło 13 osób, w tym cztery podczas wakacji.

"Wśród ofiar nie było osób poniżej 18. roku życia. Widać, że nasze akcje prewencyjne w szkołach przynoszą skutek" - podkreślił insp. Tokarczyk.

Najczęściej przyczyną utonięć był alkohol. "Wypoczywajmy z głową, nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu. Jeśli chcemy wejść do wody popływać, poinformujmy kogoś z bliskich, że mamy taki zamiar. W sytuacjach, kiedy dochodzi do nieszczęśliwych wypadków, liczy się nieraz każda minuta a nawet sekunda" - powiedział PAP st. asp. Artur Majchrzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz zaapelował do organizatorów wypoczynku, rodziców dzieci i opiekunów za zapewnieniu dzieciom bezpiecznych wakacji. "O ile dzieci bezpiecznie dojada na miejsce wypoczynku, to również tam musza zachować ostrożność, szczególnie podczas kąpieli. Nie na wszystkich kąpieliskach są ratownicy. Wypoczywajmy w sposób przemyślany, niech podczas wakacji towarzyszy nam rozsądek" - powiedział wojewoda.