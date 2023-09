Świętokrzyskie: Odblokowana dk 79, po tym jak samochód ciężarowy wypadł z jezdni

Odblokowana została droga krajowa nr 79 w Koprzywnicy (Świętokrzyskie). Samochód ciężarowy wypadł tam z jezdni. Kierowca pojazdu został ranny.

Jak poinformował PAP Walery Zudilin, dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Kielcach, do wypadku doszło w miejscowości Koprzywnica w powiecie sandomierskim. Kierowca samochodu ciężarowego stracił panowanie nad pojazdem, chcąc uniknąć zderzenia ze zwierzęciem przebiegającym przez drogę. 37-letni kierowca ciężarówki został ranny, przewieziono go do szpitala.

Trasa przez ponad półtorej godziny była zablokowana. Obecnie w miejscu, gdzie doszło do wypadku, nie ma już żadnych utrudnień.

