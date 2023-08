Świętokrzyskie: Odblokowana dk 9 w Lubieni po zderzeniu dwóch samochodów

Odblokowana został droga krajowa nr 9 w miejscowości Lubienia (Świętokrzyskie). Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne.

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 9 w Lubieni w powiecie starachowickim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Dwie osoby została ranne. Trasa przez blisko dwie godziny była zablokowana. Później w miejscu, gdzie doszło do wypadku, obowiązywał ruch wahadłowy.

Policja wprowadziła objazdy dla kierowców. Dla jadących od strony Radomia z miejscowości Pastwiska w kierunku na Mirzec do Starachowic i dalej do drogi krajowej nr 9. Dla jadących od strony Ostrowca Świętokrzyskiego z miejscowości Lubienia do Starachowic i dalej przez Tychów Stary i Ostrożankę do drogi krajowej nr 9.

Jak poinformował PAP Kamil Kędzierski, dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Kielcach, obecnie ruch odbywa się już bez żadnych utrudnień.