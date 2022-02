Świętokrzyskie: Około 24 tys. gospodarstw bez prądu

Około 24 tys. gospodarstw domowych pozostaje bez prądu w województwie świętokrzyskim w związku z awariami linii energetycznych wywołanymi wichurami – poinformowała PAP Ewa Wiatr z PGE Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej.

Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie skarżyskim. "Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Wszystkie ekipy pogotowia energetycznego pracują w terenie, starając się usunąć powstałe awarie" - powiedziała PAP Ewa Wiatr z PGE Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej.

"Główną przyczyną ograniczeń w dostawach energii są uszkodzenia linii średniego napięcia przez przewracające się na nie drzewa i konary drzew. Nie mamy informacji o trwałych uszkodzeniach słupów energetycznych, co wiązałoby się z długotrwałymi naprawami" - zaznaczyła.

Świętokrzyska straż pożarna interweniowała w sobotę około 120 razy. Oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa powiedział PAP, że najwięcej interwencji zanotowano w powiatach: kieleckim, koneckim, jędrzejowskim i starachowickim.

Większość wyjazdów ratowników dotyczyła powalonych drzew, które blokowały przejazd na drogach lokalnych lub zagrażały bezpieczeństwu ludzi. 25 interwencji było związanych z uszkodzeniami budynków.

Do godziny 19 w sobotę w województwie świętokrzyskim obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem. Synoptycy prognozują wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i południowego zachodu.