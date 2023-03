Świętokrzyskie: Ostrzeżenie przed oblodzeniem i przymrozkami

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem i przymrozkami wydał w poniedziałek dla regionu świętokrzyskiego Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej.

Ostrzeżenie przed przymrozkami obowiązuje dla całego województwa świętokrzyskiego. Prognozy meteorologów przewidują spadek temperatury powietrza poniżej 0 st.C. Temperatura minimalna w nocy ma wynieść od minus 5 st.C. do minus 3 st.C., a przy gruncie od minus 8 st.C. do minus 4 st.C. Temperatura maksymalna we wtorek od 2 st.C. do 4 st.C.

Alert o przymrozkach obowiązuje od godz. 21 w poniedziałek do 10 rano we wtorek. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska oceniono na 80 proc.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem nie dotyczy tylko trzech powiatów: jędrzejowskiego, koneckiego i włoszczowskiego. Na pozostałym obszarze regionu synoptycy przewidują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna ma wynieść od minus 5 st.C. do minus 3 st.C., a temperatura minimalna przy gruncie ok. minus 7 st.C.

Alert obowiązuje od godz. 21 w poniedziałek do godz. 9 rano we wtorek. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oceniono na 80 proc.