Świętokrzyskie: Ostrzeżenie przed przymrozkami dla całego regionu

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla całego województwa świętokrzyskiego wydał we wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptycy IMGW przewidują wystąpienie przymrozków na obszarze całego regionu świętokrzyskiego. Na przeważającym obszarze województwa prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 st. C, lokalnie -4 st. C, przy gruncie do -3 st. C, lokalnie -5 st. C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska określono na 80 proc.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 23 we wtorek do godz. 8 rano w środę.