Świętokrzyskie: Ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami

Ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami wydał w środę dla woj. świętokrzyskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy prognozują opady nawet do 70 litrów na metr kwadratowy. Mogą im towarzyszyć burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad.

Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje dla sześciu powiatów z południowo-wschodniej części regionu: buskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w powiatach: jędrzejowskim, kieleckim, ostrowieckim i starachowickim i Kielcach. Prognozowana jest wysokość opadu miejscami od 30 mm do 45 mm.

Opady mogą występować w regionie od godziny 12 do 22 w środę.

Jednocześnie synoptycy ostrzegają, że miejscami mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i lokalne podtopienia. W środę rano ostrzeżenie dotyczyło rzeki Łagowicy, gdzie w związku ze spływem wód opadowych obserwuje się i prognozuje utrzymywanie przekroczenia stanu ostrzegawczego.