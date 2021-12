Świętokrzyskie: Ostrzeżenie przed silnym mrozem dla całego regionu

Ostrzeżenie przed silnym mrozem dla całego województwa świętokrzyskiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura może spaść w nocy do -16 st. C.

Ostrzeżenie IMGW przed silnym mrozem obowiązuje od godz. 21.30 w sobotę do 8.30 w poniedziałek. Meteorolodzy prognozują temperatury minimalne w nocy od -15 st. C. do -12 st. C, lokalnie do -16 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -5 st. C do -3 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 85 proc.

Alert obejmuje całe województwo świętokrzyskie.