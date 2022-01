Świętokrzyskie: Ostrzeżenie przed silnym wiatrem, w porywach do 100 km: h

Do godziny 23 w niedzielę w województwie świętokrzyskim można spodziewać się silnego wiatru w porywach do 100 km/h – poinformował IMGW.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla całego województwa świętokrzyskiego.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 21 w sobotę do godz. 23 w niedzielę. Synoptycy IMGW prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe burze. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

Meteorolodzy informują, że w związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną, ostrzeżenie może być aktualizowane.