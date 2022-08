Świętokrzyskie: Piknik wojskowy z grochówką u podnóża Zamku Królewskiego w Chęcinach

Pokazy sprzętu i uzbrojenia polskiej armii (m.in. KTO Rosomak, Leopard, Rak, Poprad, Langusta), występy orkiestr wojskowych, zabawy dla najmłodszych, punkt rekrutacyjny i wojskowa grochówka – to tylko niektóre atrakcje pikniku wojskowego u podnóża Zamku Królewskiego w Chęcinach koło Kielc.

Z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego i 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w całym kraju organizowane są pikniki wojskowe. Jeden nich w sobotę odbywa się u podnóża Zamku Królewskiego w Chęcinach. Największym zainteresowaniem zwiedzających cieszy się pokaz sprzętu i uzbrojenia polskiej armii m.in. kołowy transporter opancerzony Rosomak, wyrzutnia rakietowa WR Langusta, moździerz samobieżny Rak, czołg Leopard, czy samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad.

"Poprad jest wyposażony w cztery wyrzutnie rakiet Grom, z przeznaczeniem już na modernizację do rakiet Piorun. Rakiety Grom chłodzone są azotem, rakiety Piorun będą chłodzone argonem. System jest wyposażony w kamerę termowizyjną, kamerę dzienną jak również dalmierz laserowy. Rakiety Grom i Piorun produkowane są w skarżyskim Mesko" - powiedział PAP kpr. Radosław Kłos z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Dodał, że rola operatora Popradu kończy się w momencie, kiedy rakieta opuszcza wyrzutnię.

"Rakieta jest samonaprowadzana na pasmo podczerwieni. Nawet flary, które są wypuszczane przez helikoptery czy samoloty, nie są w stanie zakłócić uchwycenia celu. Rakieta trafia bezpośrednio w cel" - podkreślił żołnierz.

Fabryka Broni "Łucznik" z Radomia prezentuje całą gamę broni używanej przez polskie wojsko od czasów przed II wojną światową do tej używanej obecnie. Do tych najstarszych należą karabiny Mauzer wz. 98, które wytwarzane przez fabrykę broni w Radomiu w polskiej nomenklaturze miały nazwę Mauzer wz. 29. Były to jedne z pierwszych polskich karabinów, które zestandaryzowały polską armię. Można zobaczyć także powojenny karabin Mosin i pistolet maszynowy PPSz, czy współczesne już karabinki MSBS GROT.

Miłośnicy militariów mogą się zaopatrzyć w elementy wyposażenia na stoisku Agencji Mienia Wojskowego. "Mamy sprzęt i wyposażenie wycofane już z polskiej armii. Można kupić kurtki, swetry, bieliznę, podkoszulki. Są też takie akcesoria jak talerze stalowe Marynarki Wojennej, manierki, latarki, maski tlenowe. Mamy praktycznie wszystko od narządzi po akcesoria, które mogą się przydać na działce, czy przy pracy w garażu, jak np. skrzynie wojskowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się też takie drobne rzeczy jak np. pędzelki do golenia" - powiedziała PAP Małgorzata Chwał z Agencji Mienia Wojskowego oddziału regionalnego w Krakowie.

Podczas pikniku zachęcano też do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. "Każdy ochotnik, który jest zainteresowany wstąpieniem do służby wojskowej może złożyć wniosek, jak również dowiedzieć się szczegółów o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej" - podkreśliła por. Monika Molenda z Ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach.

Piknik w Chęcinach cieszy się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych, dla których przygotowano plac zabaw. "Przyszłam tutaj z dwoma synami. Dla nich to ogromna frajda, zobaczyć z bliska wojskowe uzbrojenie, które widzieli tylko w telewizji" - powiedziała pani Agnieszka.

"Przyszedłem z wnukiem, który pierwsze kroki skierował od razu do tego czołgu. Może w przyszłości zostanie zawodowym żołnierzem, a ja mogę się przekonać, jak zmieniło się uzbrojenie polskiej armii, od czasów, kiedy służyłem w wojsku" - zaznaczył pan Marek z Kielc.

Na wszystkich gości czeka wojskowa grochówka. Piknik w Chęcinach potrwa do godz. 20.

Podobne pikniki w regionie świętokrzyskim odbędą się w niedzielę w Busku-Zdroju i w poniedziałek na zamku Krzyżtopór w Ujeździe.