Świętokrzyskie: Po wypadku w Świniarach pięć osób trafiło do szpitali

Pięć osób, w tym troje dzieci, trafiło do szpitali po wypadku, do którego doszło w niedzielę wieczorem na drodze krajowej 79 Świniarach (Świętokrzyski). Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Trasa jest zablokowana.

Do wypadku doszło około godziny 18.30 Początkowo służby ratunkowe informowały o trzech osobach poszkodowanych. Ostatecznie do szpitali w Kielcach, Staszowie i Krakowie trafiło pięć osób.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że skoda, którą prowadziła 43-letnia obywatelka Ukrainy, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z osobowym oplem. W skodzie podróżowało także troje dzieci w wieku 3, 8 i 10 lat oraz 67-letnia kobieta" - przekazał PAP aspirant sztabowy Rafał Woźniczka z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

Ostatecznie do szpitali trafiło pięć osób. Nieprzytomna trzylatka w stanie stabilnym została śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowana do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Jej ośmioletnia siostra trafiła do szpitala wojewódzkiego w Kielcach. Z kolei do lecznicy w Staszowie przetransportowano 67-latkę ze skody oraz obie osoby z opla.

Kierowcy byli trzeźwi. Droga w miejscu zdarzenia może być zablokowana do godziny 22. Wyznaczono objazdy drogami lokalnymi.