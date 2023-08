Świętokrzyskie: Podczas ulewy na obwodnicę Staszowa osunęła się ziemia z nasypu

Na regionem świętokrzyskim przechodzą w sobotę silne deszcze i burze z gradem. Na obwodnicę Staszowa osunęła się ziemia z nasypu. Strażacy interweniowali do tej pory 22 razy.

"Na obwodnicę Staszowa osunęła się ziemia z nasypu. Zablokowany w tej chwili jest fragment obwodnicy od ronda na Chmielnik do Ronda na Kraków. Strażacy usuwają ziemię z jezdni" - powiedział PAP rzecznik świętokrzyskich strażaków st. pkt. Marcin Bajur.

Strażacy interweniowali do tej pory 22 razy. Większość interwencji dotyczyła usuwania połamanych konarów drzew ze szlaków komunikacyjnych. Najwięcej zdarzeń (10) było w powiecie sandomierskim.

Do godz. 16 w sobotę dla pięciu powiatów wschodniej części regionu (buski, staszowski, sandomierski, opatowski i ostrowiecki) obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarski Wodnej przewidują w tym czasie wystąpienie burz, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h, możliwe także opady gradu.

Dla pozostałej części regionu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Meteorolodzy prognozują wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwe także opady gradu. Alert obowiązuje do godz 18 w sobotę.