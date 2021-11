Świętokrzyskie: Policjanci zatrzymali 33-latka poszukiwanego sześcioma listami gończymi

Policjanci z Końskich (Świętokrzyskie) zatrzymali 33-letniego mieszkańca miasta, który przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się blisko dwa lata. Mężczyzna poszukiwany był sześcioma listami gończymi. Do obycia ma karę ponad czterech lat więzienia, m.in. za kradzieże i pozbawienie wolności człowieka.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego koneckiej jednostki policji podczas patrolowania w niedzielę ulicy Romualda Traugutta w Końskich, zauważyli mężczyznę, który wyglądem przypominał osobę poszukiwaną listami gończymi. Przypuszczenia policjantów potwierdziły się. Mieszkaniec Końskich przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się od stycznia 2020 roku.

"Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że 33-latek jest poszukiwany na podstawie sześciu listów gończych. Za popełnione przestępstwa m.in. kradzieży rozbójniczej, uszkodzenia ciała i pozbawiania wolności człowieka, ma do odbycia łączną karę ponad czterech lat pozbawienia wolności" - powiedziała PAP st. sierż. Marta Przygodzka z Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

Mieszkaniec Końskich został doprowadzony do policyjnej celi, skąd przewieziono go do zakładu karnego.