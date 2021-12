Świętokrzyskie: policyjny pościg za pijanym kierowcą

Policjanci staszowskiej drogówki (Świętokrzyskie) zatrzymali mężczyznę, który kierując swoim pojazdem nie zatrzymał się do kontroli drogowej i rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu mężczyzna popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym. Okazało się, że 43–latek był nietrzeźwy. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Funkcjonariusze drogówki ze Staszowa patrolując wojewódzką trasę w miejscowości Kłoda, zauważyli pojazd marki mercedes, który naruszył zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu. Na dodatek w terenie, gdzie obowiązuje "pięćdziesiątka" poruszał się z prędkością 117km/h. W związku z popełnionymi wykroczeniami, policjanci przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali polecenie zatrzymania pojazdu, jednak kierujący nie reagował.

"Policjanci wyprzedzili auto i przy pomocy świetlnej belki umieszczonej za tylną szybą nieoznakowanego radiowozu wyświetlili komunikat, aby kierowca jechał za nimi. Po przejechaniu kilkuset metrów i wskazaniu miejsca zatrzymania kontrolowanego pojazdu, ten gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Policjanci natychmiast ruszyli za uciekającym pojazdem" - opisywała PAP przebieg policyjnej interwencji mł. asp. Joanna Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

Mimo wydawanych poleceń, kierowca mercedesa kontynuował jazdę, a przy tym popełniał kolejne wykroczenia. Po dojechaniu do Staszowa, na jednej z ulic policjanci zajechali kierującemu drogę, wybiegli z radiowozu i uniemożliwi mu dalszą jazdę.

"Podczas zatrzymania 43-latek tłumaczył policjantom, że nie zatrzymał się do kontroli ponieważ jest nietrzeźwy. Poinformował policjantów, że dzień wcześniej, ale także w trakcie jazdy spożywał alkohol. Potwierdziło to badanie, które wykazało 1,6 promila w jego organizmie" - podkreśliła policjantka.

Funkcjonariusze zatrzymali 43-latkowi prawo jazdy. Nieodpowiedzialny mężczyzna niebawem stanie przed sądem i odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie do kontroli, za co może mu grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności.