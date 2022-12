Świętokrzyskie: Ponad 1 tys. odbiorców bez prądu; 64 interwencje strażaków w związku z intensywnymi opadami śniegu

64 razy interweniowali już świętokrzyscy strażacy w związku z intensywnymi opadami śniegu. Bez prądu w regionie pozostaje aktualnie ok. 1050 odbiorców. Trudne warunki jazdy panują także na świętokrzyskich drogach.

W związku z intensywnymi opadami śniegu świętokrzyscy strażacy interweniowali już 64 razy. Jak poinformował PAP st. kpt. Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach najwięcej interwencji dotyczyło połamanych drzew na szlakach komunikacyjnych. Dzisiaj w nocy strażacy pomogli załodze karetki pogotowia, która wiozła mężczyznę mającego kłopoty z oddychaniem. Do zdarzenia doszło w powiecie ostrowieckim. Samochód zakopał się w śniegu i dopiero interwencja strażaków spowodowała, że pacjent trafił do lecznicy. Podobna sytuacja miała miejsce w poniedziałek rano w powiecie staszowskim. Karetka jechała do pacjenta, aby zawieść go na dializę. Dotarcie do mężczyzny blokowało powalone drzewo, które zostało przez strażaków usunięte.

"W jednej z miejscowości w powiecie włoszczowskim z powodu intensywnych opadów śniegu nie było prądu. Aparatura podtrzymująca życie pacjenta nie funkcjonowała, więc strażacy zawieźli tam agregat prądotwórczy" - powiedział Bajur.

Padający od niedzieli wilgotny śnieg obciąża konary drzew, które kładąc się na liniach energetycznych powodują awarie. Na terenie trzech powiatów (staszowski, opatowski i sandomierski) bez prądu pozostaje blisko 700 odbiorców, większość z nich to mieszkańcy powiatu staszowskiego.

"Aktualnie mamy uszkodzone trzy linie średniego napięcia i 18 stacji transformatorowych. Liczymy, że do godz. 16 wszystkie awarie zostaną usunięte" - powiedział PAP Łukasz Boczar, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Rzeszów.

Na pozostałym obszarze regionu świętokrzyskiego prąd nie dociera do ok. 350 odbiorców. "Chodzi o mieszkańców gminy Słupia w powiecie jędrzejowskim, Stopnicy w powiecie buskim, gminy Pińczów i gminy Kije w powiecie pińczowskim. Awarie są sukcesywnie naprawiane i jest ich coraz mniej" - podkreśliła Ewa Wiatr, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Skarżysko.

Trudne warunki panują nadal na drogach krajowych regionu, ale wszystkie są przejezdne. "Nawierzchnie są czarne, mokre, ale miejscami zalega błoto pośniegowe. Kierowcy powinni zachować ostrożność, bo na niektórych odcinkach jest ślisko" - powiedział PAP Kamil Kędzierski z Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Kielcach.

Warunki w najbliższych godzinach się nie zmienią, bo cały czas w regionie pada śnieg.