Świętokrzyskie: Ponad 3 tys. gospodarstw bez prądu

216 razy interweniowali do tej pory w niedzielę świętokrzyscy strażacy, usuwając szkody wyrządzone przez silny wiatr. Większość interwencji dotyczyła usuwania połamanych przez wiatr konarów drzew i gałęzi. Bez prądu w regionie pozostaje ponad 3 tys. gospodarstw.

"Usuwając skutki silnego wiatru interweniowaliśmy do tej pory już w 216 przypadkach. Ponad 140 interwencji dotyczyło usuwania połamanych przez wiatr konarów drzew i gałęzi. W około 70 przypadkach zgłoszenie dotyczyło uszkodzonych dachów, najczęściej pojedynczych fragmentów tych dachów" - powiedział PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP w Kielcach bryg. Mariusz Błoński.

Strażacy najczęściej interweniowali w powiecie kieleckim - 54 razy, a w powiecie jędrzejowskim 32.

Według danych na godz. 18 bez prądu było 1300 gospodarstw. Trzy godziny później (godz. 21) liczba gospodarstw, do których nie dochodził prąd wzrosła już do ponad 3 tys. Uszkodzonych jest dziewięć odcinków linii średniego napięcia.

"Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Naprawiamy jedne odcinki, ale awarie powstają na kolejnych. Nasze służby pracują na okrągło, aby jak najszybciej doprowadzić prąd do wszystkich mieszkańców regionu" - powiedziała PAP Anna Szcześniak z PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna.

Najwięcej odbiorców bez prądu jest w okolicach Skarżyska-Kamiennej (około 1800), Buska-Zdroju (700) i Ostrowca Św. (300).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze obowiązuje w całym regionie świętokrzyskim do godz. 23 w niedzielę. Synoptycy IMGW prognozują w tym czasie wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe burze.