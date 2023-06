Świętokrzyskie: Ponad 6 mln zł na usuwanie barier architektonicznych i aktywizację zawodową niepełnosprawnych

6,1 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych trafi do 13 powiatów z regionu świętokrzyskiego. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na usuwanie barier architektonicznych i komunikacyjnych i na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Pieniądze pochodzą z programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami. Trafią do placówek edukacyjnych, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej i do domów pomocy społecznej. Przeznaczone zostaną m.in. na usuwanie barier architektonicznych i komunikacyjnych, aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych czy na dofinansowanie busów, dowożących dzieci do placówek edukacyjnych.

"Takie wsparcie jest bardzo potrzebne, bo dzięki niemu wiele barier architektonicznych w naszym regionie zostało już usuniętych. Na naszych oczach zmieniają się urzędy i starostwa, dostosowując się do potrzeb niepełnosprawnych" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej dyr. świętokrzyskiego oddziału PFRON Andrzej Michalski.

Wsparcie trafi do 13 świętokrzyskich samorządów. Najwięcej (1,5 mln zł) otrzymało Starostwo Powiatowe w Kielcach. Samorząd na pozyskane pieniądze kupi cztery mikrobusy, dwa autobusy, a część pieniędzy trafi na doposażenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

"Dokładamy wszelkich starań, aby osobom niepełnosprawnym w naszym powiecie żyło się lepiej, wygodniej i aby miały równe szanse startu w życie. Dlatego też pozyskujemy środki nie tylko na zakup busów, ale też na zakładanie przez nich własnych działalności gospodarczych" - podkreślił starosta kielecki Mirosław Gębski.

Michalski poinformował podczas konferencji, że do 15 lipca trwa nabór do programu "Dostępna przestrzeń publiczna". "Pieniądze z tego programu także posłużą na usuwanie barier architektonicznych. Jest on skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, jak również do kościołów, innych związków wyznaniowych oraz placówek medycznych świadczących usługi w zakresie położnictwa" - podkreślił dyr. świętokrzyskiego oddziału PFRON.