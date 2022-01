Świętokrzyskie: poseł Konfederacji Bosak spotkał się z mieszkańcami regionu

Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, w piątek i w sobotę przebywał w województwie świętokrzyskim, gdzie spotkał się z mieszkańcami czterech miast regionu. "Cieszy mnie szczególnie frekwencja, na nasze spotkania przyszło znacznie więcej ludzi, niż podczas ostatniej kampanii wyborczej" – powiedział PAP Bosak.

W piątek poseł Konfederacji przebywał w Skarżysku-Kamiennej i Starachowicach, a w sobotę spotkał się z mieszkańcami Ostrowca Św. i Sandomierza. W z rozmowie z PAP stwierdził, że "spotkania miały charakter otwartych dyskusji, a podczas nich poruszano tematy ważne dla mieszkańców regionu".

"Sporo pytań dotyczyło segregacji sanitarnej. Prawie na każdym spotkaniu byli zaniepokojeni pracownicy służby zdrowia. Rząd wydał im w grudniu rozporządzenie zmuszające ich do szczepienia się. W opinii uczestniczącego w części spotkań adwokata, jest to nielegalne, bezpodstawne, nie ma podstawy ustawowej" - podkreślił Bosak.

Poseł Konfederacji rozmawiał także z mieszkańcami o możliwości przyśpieszonych wyborów, poruszane były także kwestie podwyżek, cen gazu i prądu. "Jeśli chodzi o te podwyżki to miałem wrażenie, że ludzie czekają na naszą opinię (...). Zastanawiają się, czy jest to zjawisko przejściowe, czy te podwyżki będą nam towarzyszyć w dłuższym okresie, czy rząd sobie z tym wszystkim poradzi" - powiedział Bosak.

Podczas spotkania w Sandomierzu Bosak został poinformowany przez mieszkańców o opóźnieniach w ustanawianiu planów związanych z gospodarką wodną.

"To dezorganizuje inwestycje budowlane. Ludzie nie wiedzą, czy na danym terenie będą mogli budować domy. Będę z tych spotkań czerpał pomysły na interwencje poselskie. Jedna z nich będzie dotyczyła właśnie mieszkańców tych gmin powiatu sandomierskiego. Mają oni wstrzymane możliwości budowy domów ze względu na plany przeciwpowodziowe" - podkreślił poseł Konfederacji.

Jak stwierdził, jest zadowolony z tych spotkań. "Cieszy mnie szczególnie frekwencja. Na nasze spotkania przyszło znacznie więcej ludzi, niż podczas ostatniej kampanii wyborczej. (...) sale były pełne, a nasi rozmówcy byli w różnym wieku. Do tego doszły merytoryczne dyskusje. To wszystko sprawia, że to był dobrze wykorzystany czas" - powiedział Bosak.