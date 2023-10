Świętokrzyskie: posłowie KO: to będzie dobry czas dla Polski

Wierzymy, że to będzie dobry czas dla Polski; jednym z naszych najważniejszych zadań będzie odbudowanie wspólnoty narodowej – podkreślali we wtorek w Kielcach świętokrzyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Koalicja Obywatelska w wyborach do Sejmu w województwie świętokrzyskim zdobyła 137 941 głosów (20,93 proc.), co przełożyło się na cztery mandaty, o jeden więcej niż cztery lata temu. Zdobyli je Marzena Okła-Drewnowicz, Artur Gierada, Roman Giertych i Lucjan Pietrzczyk.

"Chyba naprawdę wszyscy nie spodziewaliśmy się tak dobrego wyniku w województwie, choć jako cała Koalicja Obywatelska zapowiadaliśmy walkę o cztery mandaty. Wczorajsze emocje trwały do późnych godzin nocnych, a to dowodzi tezie, że każdy głos się liczył" - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej w Kielcach przewodniczący świętokrzyskich struktur Platformy Obywatelskiej Artur Gierada. Nawiązując do faktu, że losy czwartego mandatu, który zdobył ostatecznie Pietrzczyk, ważyły się do ostatniej chwili. Zadecydowało o tym 11 głosów.

"Jestem w ekipie, która jest wam dobrze znana, bo w latach 2011-2015 pracowaliśmy razem. To była naprawdę mocna drużyna i myślę, że teraz będzie tak samo. Pracy będzie bardzo dużo i zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Prosiliśmy mieszkańców o głosy, mówiliśmy +proszę+, a teraz należy powiedzieć +dziękuję+ i to też czynimy" - podkreślił Pietrzczyk.

Okła-Drewnowicz, na którą głosowało 64 990 wyborców (drugi wynik w okręgu) odniosła się do wysokiej frekwencji podczas wyborów. "Z wielkim wzruszeniem oglądaliśmy młodych ludzi, którzy stali w tych komisjach wyborczych. Głosowali po północy, a nawet o trzeciej nad ranem. Frekwencja ponad 70 proc. - to wielkie święto demokracji. Jestem dumna, że żyję w Polsce. Kraju, w którym Polacy w chwilach trudnych potrafią bronić demokracji" - powiedziała posłanka. Dodała, że duże poparcie dla KO w kraju i w regionie świętokrzyskim do powód do zadowolenia, ale i wielkie zobowiązanie.

"Ogromne zobowiązanie, więc nie zwalniamy tempa. Są wielkie oczekiwania, dlatego wiemy, że od nas wymaga się więcej. Mieszkańcy tego regionu to docenili, bo po raz pierwszy w historii tego okręgu mamy taki wynik" - podkreśliła posłanka, która dodała, że wierzy, "że to będzie dobry czas dla Polski".

"Marzę o tym, że jak skończy się ta kadencja, to mieszkańcy tego regionu powiedzą, było warto, nie zawiedli nas. To jest moje marzenie na przyszłość" - powiedziała Okła-Drewnowicz.

"Przyszedł teraz czas, aby naprawiać Polskę. Ma to być nowa Polska, ładna, uśmiechnięta, wesoła i otwarta na wszystkich. Jednym z naszych najważniejszych zadań będzie odbudowanie wspólnoty narodowej, bo polskie społeczeństwo jest bardzo podzielone" - zaznaczył Gierada.

Zwrócił się do wyborców, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość: "Stańcie z nami. Wiemy, że głosowaliście na inną partię, ale nikt nie będzie was wyzywał od gorszego sortu czy od zdrajców narodu. Dzisiaj przyszedł czas szczęśliwej Polski, to jest wspólna Polska".