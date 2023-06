Świętokrzyskie: Pożar zabytkowego obiektu w Suchedniowie

Do pożaru „Wilii Poziomskiego” doszło w sobotę w Suchedniowie (Świętokrzyskie). Spłonęła praktycznie cała więźba dachowa zabytkowego obiektu.

Informacje o pożarze strażacy otrzymali w sobotę przed południem. Przy ulicy Bodzentyńskiej w Suchedniowie palił się dach zabytkowego obiektu "Wilii Poziomskiego".

"Spłonęła praktycznie cała więźba dachowa zabytkowego obiektu, aktualnie nieużytkowanego, o powierzchni około 80 metrów kwadratowych. W pożarze nikt nie ucierpiał. W akcji ratowniczej brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej" - powiedział PAP bryg. Marcin Nyga z Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.

To kolejny pożar obiektu wpisanego do Gminnego Rejestru Zabytków. Do pierwszego doszło w październiku 2021 roku.