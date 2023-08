Świętokrzyskie: Poziomu wody w Wiśle może przekroczyć stany ostrzegawcze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenie hydrologiczne o wzroście poziomu wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w Wiśle od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu. Do Sandomierza fala kulminacyjna dojdzie w nocy z wtorku na środę.

"Na Wiśle prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w profilu Sandomierz" - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Paweł Staniszewski, hydrolog IMGW, powiedział PAP, że ostrzeżenie dotyczy odcinka Wisły od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu. "Wzrost poziomu wód to efekt sobotnich i niedzielnych opadów deszczu. Przewidujemy, że w Sandomierzu poziom wody dojdzie do stanu ostrzegawczego, być może będzie przekroczony o kilka centymetrów. Fala kulminacyjna do tego miasta dojdzie w nocy z wtorku na środę" - podkreślił hydrolog.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15 we wtorek do godz. 16 w środę.

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach poinformował PAP, że woda na Wiśle przybiera, ale w każdym punkcie pomiarowym na terenie województwa świętokrzyskiego do stanów ostrzegawczych brakuje jeszcze kilkudziesięciu centymetrów.

Według stanu na godz. 12.50 we wtorek w Sandomierzu poziom wody wynosił 397 cm (stan ostrzegawczy 420 cm, stan alarmowy 610 cm), w Szczucinie 404 cm (stan ostrzegawczy 460 cm, stan alarmowy 660), a w Karsach 448 cm (stan ostrzegawczy 550 cm, stan alarmowy 750 cm).